27 körözés: lecsaptak a rendőrök a csalóra - videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztályának nyomozói kedden egy újbudai lakásban elfogták a 25 éves budapesti M. Józsefet, aki ellen 27 elfogatóparancs volt érvényben vagyon elleni bűncselekmények miatt.

A férfi ellen többek között a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitánysága is körözést adott ki. M. József még 2018. január 18-án egy internetes weboldalon eladásra kínált egy autót, ami nem is az ő tulajdona volt. Egy férfi telefonon jelentkezett a hirdetésre és megállapodott az eladóval, hogy foglaló gyanánt az ár egy részét átutalja. Azt is megbeszélték, hogy két nap múlva a vevő megnézi az autót, de előtte M. József még megpróbált további pénzt kicsalni a sértettől, aki gyanút fogott és visszakérte a korábban átutalt foglaló összegét. A csaló ezután törölte a hirdetést és a sértett számára elérhetetlenné vált.

M. József elfogásakor az újbudai lakásban volt a 26 éves budapesti H. Ferenc és három nő is, akik közül a férfi ellen öt körözés volt érvényben szintén vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt. A három nőt a nyomozók bűncselekmény gyanúja miatt állították elő.