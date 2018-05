Elfogták a kispesti lakások rémét

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki négy házba és öt lakásba tört be Kispesten.

A 21 éves budapesti K. Károly idén négy házba és öt lakásba tört be Budapest XIX. kerületében. A férfi általában földszinti lakásokba vagy házakba ment be úgy, hogy betörte az ablakot, kivágta a szúnyoghálót, de olyan is volt, amikor a fürdőszoba ablakának vasrácsát fűrészelte el.

K. Károly kilenc alkalommal, összesen 5 790 000 forint értékben lopott pénzt, ékszereket, órákat, elektronikai és műszaki cikkeket. A férfit az egyik alkalommal, amikor bement egy kispesti házba, megzavarta az ott lakó sértett. K. Károly menekülés közben még felkapott egy laptopot és egy táskát, de azokat a kertben hátrahagyva elmenekült.

A bevezetett nyomozati cselekmények eredményeként a kerületi rendőrök azonosították a férfit, akit hétfőn egy kispesti lakásban elfogtak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói K. Károlyt – őrizetbe vétele mellett – lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes elrendelt - közölte a police.hu.