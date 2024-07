Elárulta a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, hogy halad a felépüléssel

Tóth Nikolett balerina azóta sem tudott visszatérni a munkához, ám hiába kényszerült tolószékbe, azóta sem adta fel, és rendszeresen jár tornákra, kezelésekre - számolt be róla a Blikk.

"Két éve vagyok ebben. Heti négyszer járok robotterápiára, gyógytornára. A sérült gerincvelő esetében a fejlődés rendkívül hosszadalmas lehet, és nem lehet megjósolni, mikor lesz eredmény. Egyelőre nem látok olyan eredményt, mint amire az elején számítottam. Próbálok pozitív maradni. Vannak hullámvölgyek, van, amikor nehezebb, de bírom még"

- nyilatkozta a lapnak a táncművész.

A balerina azt is elmondta, a pszichoterápia is sokat segít neki a történtek feldolgozásában, valamint az új életével való megbirkózásban. Nemrég kapott egy akadálymentesített önkormányzati lakást is, ami nagyban megkönnyíti a helyzetét. Ráadásul új otthona a belvárosban fekszik, egy csendes utcában, zöld környezetben. Így egyszerre adott a nyugalom, illetve közel tudott maradni a színházakhoz.

Tóth Nikolett továbbra sem adta fel, hogy egy nap újból színpadra állhasson, azonban tudja, ehhez még sok munka és kitartás fog kelleni. Környezetében mindenki, orvosai, édesanyja és kollégái is támogatják, akik egy alapítványt is létrehoztak, hogy a fiatal művész fedezni tudja a kezelési költségeket. Szeptember kilencedikén egy jótékonysági gálát is rendeznek neki, ahol a támogatás mellett a jókedvvé, a táncé és a zenéé lesz a főszerep, továbbá bárki találkozhat, beszélhet a balerinával, aki szívesen megosztja történetét.