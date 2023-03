Emberi összeomlás élő adásban - sorjáznak az esetek mostanság

Élő adásban leblokkolni kellemetlen érzés, a csatornának sem túl jó hírverés. Az ilyen esetek új dimenziója, amikor egy képernyőn - adott esetben élő adásban - szereplő tévés személyiség hirtelen rosszul lesz, és össze is omlik.

Az elmúlt egy-két napban térben igen elkülönülten és egymással sem összefüggően, de több "tévés összeomlás" is történt a nagyvilágban.

Nem áll tehát önállóan az InfoRádióban is korábban többször is megszólaltatott Kis-Benedek József katonai szakértő esete, aki szerda este az ATV élő adásában hirtelen lett rosszul, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 74 éves oktatója minden előzmény nélkül - amint az a műsorvezető reakciójából kiderül - padlóra is zuhant a stúdióban, miután bizonytalan mozdulattal a szájához emel egy vizes palackot és kortyol belőle. Kis-Benedek Józsefért a televízió közlése szerint azonnal mentőt hívtak, a mentőszolgálat egysége pedig szakszerűen ellátta a katonai szakértőt.

A műsor egyik szereplője késő este arról számolt be, hogy a szakértő elájult, "szerencsére nem ütötte meg magát".

A Blikk csütörtökön érte el a szakértőt, aki azt mondta, jobban van, de este óta a Honvédkórházban van, és még soha nem történt vele ilyen, "valahol el kell kezdeni".

A műsorvezető Bodacz Balázs a mentők kiérkezéséig eltelő percekről a Naphírének beszélve arról számolt be, néhány perc kellett, míg a műsor vendége magához tért, ellenőrizték az életfunkcióit, kioldották a ruháját.

Amerika, Oroszország

Néhány napja a CBS Los Angeles-i hírtelevízió stúdiójában következett volna az időjárás-jelentés a híradó végén, ám amikor Alissa Carlson Schwartzot kapcsolták, a meteorológus megszólalás helyett egyszer csak magatehetetlenül roskadt össze. A CBS LA is hasonló módon reagált, mint az ATV, elvették a képet a stúdióból és reklámszünet következett. Kisvártatva a meteorológus maga jelentette a közösségi médián keresztül, hogy jól van, de kommentárok megjegyzik, Alissa Carlson Schwartz 2014-ben már járt egyszer hasonlóan.

?#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air



?#LosAngeles | #California



Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… pic.twitter.com/tQ9To9spDo — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023

Az amerikai eset már milliós megtekintésnél jár, az orosz - Putyin-barát - Vlagyimir Szolovjov televíziós hírháttérműsorában rögzített képsorok még csak százezresnél, ezen a felvételen az látható, amint a műsor egyik vendége szintén egy állvány mögött állva zuhant a földre váratlanul.

They just wanted to start talking about the Ukrainian counter offensive during Solovyov's show ? pic.twitter.com/n8ttmyX8g9 — NOËL ?? ?? (@NOELreports) March 21, 2023

A műsorvezető - az ATV jelenetéhez hasonlóan - maga ugrott oda elsőként segíteni.

Az összeesett férfit Andrej Karnyejevként, a moszkvai Higher School of Economics University Ázsiai Tanulmányok Iskolájának vezetőjeként azonosították. A Newsweek beszámolója szerint nincs komoly baja, az érintett pedig magyarázatot ígért az esetre.

Nyitókép: Pexels.com