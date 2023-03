Szörnyű titkot árult el a püspök, Gyulay Endrét kétszer is meglopták

A Délmagyar ír arról, hogy már kétszer ellopták a Szeged-Csanádi egyházmegye nyugalmazott püspökének a püspöki aranygyűrűjét. Gyulay Endre az újságnak elmesélte a történteket. Azt mondja: egyszer egy nő, akinek korábban már többször adott kölcsön, ismerősével jött, aki kért egy pohár vizet. Azután gyorsan távoztak, a gyűrűvel együtt.

"Szerencsére ismertem őket, így a rendőrök könnyen rájuk találtak. Bár a Mars téren (zálogház is található itt Szegeden) eladták a gyűrűt, végül visszakerült hozzám" – mesélte a volt főpap a három évvel ezelőtti történetet.

A másik lopás januárban történt. Ekkor is egy asszony próbálta "lehúzni", temetésre kért pénzt. A trükk hasonló volt, a "vízkérés". A rendőröknek ezúttal nehezebb dolga volt, még DNS-mintát is vettek. A lényeg, hogy a nyomozók ezúttal is sikerrel jártak.

Harmadszor pedig a káplánja segítette ki Gyulay Endrét, aki az utcán elcsúszva hagyta el a drága szent ékszert, de aztán ekkor is meglett a gyűrű.

A lap (amely a gyűrű történetét is ismerteti) szerint Gyulay Endre egyébként továbbra is segít az embereken, amennyire a lehetőségeiből telik. Azonban már sokkal óvatosabb. Már senkit sem enged fel a lakásába, csak akiket ismer. Ha mégis úgy dönt, hogy pénz ad valakinek, ami egyébként általában egy-kétezer forint, azt az utcára néző ablakán dobja ki, biztos, ami biztos.

Fotónk a Vatikánban készült.

Nyitókép: Infostart