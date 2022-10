Különös krokodilt gyászolnak Indiában

A krokodil egészsége az utóbbi időben már meggyengült, és vasárnap éjjel múlt ki. A templom fenntartója elmondta, hogy a krokodil az utolsó napjaiban már nem jött elő, hogy egyen, el is kezdték keresni, de nem találták, végül hétfőn pillantották meg tetemét a tóban.

A Babijának nevezett krokodil különös módon vegetáriánus volt, állítólag csak azzal táplálkozott (rizzsel és cukorral), amivel a hívők adományaiból a templom papjai etették.

A krokodil többnyire egy barlangban időzött, és csak délutánonként bújt elő. A helyi hiedelmek szerint ő volt a barlang őrzője. A krokodil a beszámolók szerint nagyon békés és barátságos volt, sohasem fordult elő, hogy megtámadott volna valakit. Két évvel ezelőtt viszont a lépcsőkön felmászva a templom szentélyébe is bejutott. Babija akkor sem okozott semmi kárt, csak az istenségnek felajánlott ételt ette meg, ami főtt rizsből és pálmacukorból állt.

Babiya, the god's own crocodile of Sri Anantapura Lake temple has reached Vishnu Padam.



The divine crocodile lived in the temple's lake for over 70years by eating the rice & jaggery prasadam of Sri Ananthapadmanabha Swamy & guarded the temple.



May she attain Sadgati, Om Shanti! pic.twitter.com/UCLoSNDiyE — Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) October 10, 2022