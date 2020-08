A 71 éves elnököt le is filmezték a Praia do Alvor strandon, amint odaúszik a felborult jármű mellett hánykolódó kajakosokhoz. Később riportereknek elmondta, hogy a nőket az erős hullámok a szomszédos strandról sodorták be az öbölbe - írja a BBC honlapja.

Rebelo de Sousa elnök Algarve tartományban nyaral, hogy népszerűsítse az ottani turizmust. Az ország gazdaságának ugyanis jelentős részét a turizmus adja, amelyet azonban súlyosan érintett a koronavírus-járvány.

Éppen erről adott interjút az elnök, amikor észrevette a bajbajutott nőket. Rajta kívül odaúszott és jetskin is odaérkezett egy-egy férfi. Végül közös erővel a partra vitték a kajakot.

A 20 Minutos csatornán elhangzott, hogy az elnök a nyaralását az ország különböző területein tölti, hogy népszerűsítse a helyi turizmust.

Nyitókép: MTI/EPA-LUSA/Hugo Delgado