Kóbor János: a halálhír téves volt, de aggasztó Benkő László állapota

Az Omega együttes billentyűse valóban hetek óta kórházban van, de közvetlen veszélyben már nincs, inkább csak lelkileg viseli meg a helyzet. Ismerősei, barátai mindennap beszélnek vele, ám az álhír őket is sokkolta. A banda énekese, Kóbor János is megrémült, de miután kiderült a tévedés, megkönnyebbült, és szerinte Benkő is jót nevet majd ezen – írja a Blikk.

„Épp a reptéren voltam, vártam a családtagokat, akik most jöttek haza. Ott ért a hívás, hogy meghalt Laci, és hogy már az internet is ezzel van tele. Hirtelen nem is értettem, nem akartam elhinni, hiszen nem sokkal korábban beszéltem vele” – kezdte a bulvárlapnak Kóbor János.

„Persze, hamar kiderült, hogy az egész egy félreértés volt, Laci pedig él és virul. Azonnal intézkedtünk, hogy lekerüljön a halálhíre mindenhonnan. Nem is értem, sok zenész meg szakmai portál is kitette, hogy Laci elhunyt, utána sem jártak, mi az igazság.

Ahogy én ismerem, Benkő Laci jót nevet majd a halálhírén”

– tette hozzá az énekes.

Mint arról korábban beszámoltunk, Benkő László életveszélyes belső vérzése után több mint egy hétig volt infúzión. „Sajnos tüdő- és mellhártya-vizesedése lett, ráadásul a fekvőgipsz miatt nem is tud mozogni, nagyon kiszolgáltatottnak érzi magát. Aggasztóbb az állapota, mint korábban volt, mert most fejben egy picit elhagyta magát” – mondta az Omega frontembere.

Nem játszanak nélküle

Bár bizonytalan ideig a zenészek nem léphetnek fel nagyközönség előtt, az Omega nem állna színpadra Benkő nélkül. „Idén főleg külföldi koncertjeink lettek volna, de mindet visszamondtuk. Ha lesznek is enyhítések idővel, az most jó ideig minket nem érint, mert nem lépünk fel. Mondtuk is Lacinak, hogy ne aggódjon, nem marad le semmiről, ha akarnánk, se tudnánk koncertezni, de nélküle amúgy sem csinálnánk ezt az egészet” – fogalmazott a bulvárlapnak Kóbor János.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs