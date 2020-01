Meghatóan emlékezett Gesztesi Károlyra a fia

A január 4-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt színészt rajongva szerették gyermekei, akik apjuk halála óta nem jelentek meg a nyilvánosság előtt. Szerdán Gesztesi legidősebb fia a Tények Plusz vendége volt a család jó barátja, Galambos Lajos társaságában.

A 19 éves fiú édesapja holmijait hordva jelent meg a kamerák előtt. Mint mondta, korábban is szokásuk volt, hogy bizonyos ruhadarabokat, kiegészítőket közösen hordtak, most is rendszeresen hordja a színész kabátját, óráját, gyűrűjét - írta a Blikk. Márkó időnként apja parfümjét is használja, így igyekszik őt belecsempészni a mindennapokba.

Gesztesi Károly távozását követően pedig igyekszik a családfő szerepét is magára venni, ugyanis ő vigyázz gyászoló testvéreire. „Nagy teher került rám, de mindenki nagyon jól áll a dolgokhoz, mi öten, testvérek nagyon egyben maradtunk, folyamatosan programozunk, igyekszünk minél többet együtt lenni" – mesélte a családról Márkó.

A kamaszfiú – az apjához hasonlóan – a színész és a zenei pálya iránt érdeklődik (zenéltek is otthon kettesben), jelenleg azonban igyekszik a tanulmányaira koncentrálni.

Nincs teljesen egyedül az új szerepben, Galambos Lajos ugyanis a műsorban elárulta, hogy amiben csak tudja, segíti a gyerekeket, és a jövőben is mindig számíthatnak majd rá. Egy kis meglepetéssel is készült, ugyanis átadta Márkónak a nem sokkal az apja halála előtt a közös zenélésükről készült felvételeket, valamint annak a jogait.

"Nem is kérdés, hogy bármikor ott vagyok a gyerekeknek. Ez természetes. Márkót próbálom a szárnyaim alá venni, segíteni őt a zenei karrierjének elindításában. Minden bajával, kérdésével hozzám fordulhat, igyekszem apja helyett is apja lenni, noha Karcsit nem is akarom, és nem is lehet pótolni" – mondta a Borsnak Galambos Lajcsi.

