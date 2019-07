Mérföldkőhöz érkezik Hosszú Katinka kapcsolata

Hosszú István a Ripostnak elmondta, hogy személyesen még nem találkozott lánya új barátjával, de telefonon már beszéltek és közeledik a személyes találkozás időpontja is. Mint mondta, nagy sütés-főzést terveznek, halászlével és pálinkával is készül, de tárcsán is süt majd halakat, ha a halászlé nem lenne elég.

Hosszú István elmondta, megkérdezte a lányát, hogy először csak a szűk családnak szeretné-e bemutatni udvarlóját, de Katinka azt mondta, hogy "nyugodtan bedobhatják Mátét a mély vízbe", így megismeri majd az egész rokonságot.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó még a 30. szü­le­tés­napi bu­li­ján is­merte meg Mátét, aki a neves úszó­edző, Ge­len­csér And­rás fia, és akivel a minap közös fotót is posztolt az egyik közösségi oldalon.

