Sós Csaba: Hosszú Katinka csak mondja meg, hogy akar-e úszni vagy nem

Öt egyéni számot vállal a jelenleg is zajló koreai vizes-vb szombaton kezdődő úszószámai során a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka. Ezt kommentálva Sós Csaba úszószövetségi kapitány az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, "sok ez azért mindenhogyan, akárhonnan is nézzük, de ő már nem egyszer bizonyította, hogy amikor nagyon kell, akkor megcsinálja".

"Ő az a versenyző a magyar csapatban, akiről elképzelhető, hogy nem ússza meg a legjobbjait, mégis simán nyer.

De neki is lesznek komoly kihívói, ahogy korábban is voltak; annyival van a világ előtt, hogy az ő eredménye csak az ő teljesítményének a függvénye, nem másé" - egyértelműsítette Sós Csaba.

Hosszú Katinka 200 és 400 méteres vegyesúszásban egyeduralkodó volt az elmúlt években. Ebben a két számban

aranyérmet is várhatunk tőle.

"Miután ő a világranglista vezetője, kire mondjuk, hogy aranyaesélyes, ha nem rá, függetlenül attól, hogy ő a miénk, és ő Katinka?" - dobta vissza a felvetést a kapitány.

A vegyesszámok mellett 200 gyorson, valamint 100 és 200 méteres hátúszásban is ott lesz a kvangdzsui medencében, bár Sós Csaba természetesen beszélt arról, hogy "visszalépés bármikor előfordulhat".

"Olimpián is volt, hogy visszalépett 200 pillangón akkor, amikor egyéniben nyert három aranyat meg egy ezüstöt. De miután kimagasló klasszis, ebben semmi kivetnivalót nem látok"

- fogalmazott a szakvezető, aki számára elég az, ha Hosszú Katinka közli vele, hogy akar-e úszni vagy nem. "Ha a legkisebb sanszot látja, akkor bevállalja, mert szereti" - tette hozzá a visszalépés ellen ható érvekről.

Arról, hogy van-e esélye a vegyesszámokon kívül másban is éremszerzésre, azt mondta, "hogyne lenne, 100 háton olimpiai arany-, kétszázon ezüstérmes".

Hosszú Katinka felkészülése átalakulásáról azt mondta, az új edző új módszereinek most lesz a nagy vizsgája a világbajnokságon.

"Nyilvánvaló, hogy a korábbi felkészülése, beleértve a nap 24 óráját, az nem volt tartható. Itt más jellegű kapcsolatról is van szó az edzővel" - értékelte a helyzetet Sós Csaba, aki szerint egy versenyzőt teljessé tesz, ha a magánélete is rendben van, de ő ezzel nem szokott foglalkozni, így Hosszú Katinka esetében sem teszi. "Köztük élek, mindent látok; ők még nem látják, én már igen, hogy mi lesz, öreg róka vagyok, hatvan éves elmúltam. Érezze jól magát Hosszú Katinka is a bőrében, ez a legfontosabb" - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor