Vigyázat, átverés: terjednek itthon az áltraffipaxok

Az elmúlt egy-két évben valóságos traffibox-láz terjedt el a hazai önkormányzatok körében. Mivel azonban egy valódi, hitelesített, a rendőrségi VÉDA-rendszerbe bekötött lézeres sebességmérő berendezés nagyon drága, a legtöbb önkormányzat magát a tényleges készüléket nem veszi meg, csak a dobozt teszi le az út mellé. Még ez sem olcsó mulatság: bruttó 5-6 millió forintba kerül az előkészítés, oszlopbetonozás, elektromos hálózatra kötés, és persze maga a doboz, ami alkalmas arra, hogy akár tényleg bele is lehessen tenni a kamerát.

Ha viszont csak a doboz álldogál az út mellett, a járművezetők hatékony átverése érdekében nem árt, ha minél inkább úgy néz ki, mintha tényleg lenne is benne mérőberendezés. Ebben a műfajban Magyarországon az eddigi csúcs alighanem a Medirlab nevű cég terméke, a Traffipack, ami még akkor is képes hatásosan eljátszani, hogy élesben bünteti a gyorshajtókat, amikor valójában nincs is benne a rendőrökhöz bekötött rendszerelem ‒ írja a traffix.hu.

A Medirlab dobozának különlegessége, hogy a kamera (vagy álkamera) alatti modul egy zöld, mosolyra húzott, vagy egy piros, sírásra görbülő szájjal egy radaros sebességmérő nem rögzített mérése alapján akkor is ad visszajelzést az autósoknak, motorosoknak, buszvezetőknek, kamionosoknak, ha a büntetőegység nincs a dobozban vagy nem működik.