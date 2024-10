Bujdos Eszter: még tovább fog drágulni itthon a tankolás, de ez egy átmeneti jelenség

Mint azt az Infostart is megírta, szombattól a benzin literenkénti nagykereskedelmi ára 4, a gázolajé pedig 5 forinttal emelkedik, és ezt az emelést a kutak várhatóan érvényesítik is majd az áraikban. Az aktuális átlagárak a töltőállomásokon pénteken a benzin esetében 584 forintot mutatnak, a gázolaj átlagára pedig a most 590 forint literenként.

Az áremelés hátterében a közel-keleti konfliktus súlyos harci eseményei állnak, amelyek hatással voltak a Brent típusú olaj hordónkénti árára, hiszen a hét elején még 70 dollár volt egy hordó olaj, mely ár mostanra már 76 dollár lett. Közben – szintén a háborúval összefüggésben – még a forint is gyengült a dollárral szemben, így két hatás együttesen okozza a mostani drágulást.

Az áremelkedés pedig várhatóan a jövő hét folyamán még tovább folytatódhat

– mondta az InfoRádióban Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője.

A Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt figyelemmel kíséri a hazai átlagárak régiós országokhoz viszonyított alakulását. A legutóbbi statisztika épp ma, október 4-én jelent meg, mely szerint számos környező országban tapasztalhatónál alacsonyabbak valamelyest a hazai árak. Ezzel kapcsolatban az ügyvezető elmondta: az olajár emelkedése a környező országokban is drágítja az üzemanyagokat, így a különbség megmaradhat.

"Ez az összehasonlítás havonta történik. Véleményem szerint az olajár emelkedése most megint csak egy kiugró értéket mutat, és elképzelhető, hogy a hónap közepe-vége felé újra visszarendeződik majd, és akár egy csökkenést is megfigyelhetünk. Elemzők is arra számítanak egyébként, hogy az év végéig nagyjából ez a 600 forint körüli átlagár várható a hazai kutakon. Leginkább azért, mert az olajárat sem várják elemzők 80-85 dollárnál feljebb" – fejtette ki Bujdos Eszter.