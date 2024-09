Árvízhelyzet a Dunakanyarban és a fővárosban: elfogyott a római-partiak türelme

Szentendrén, Nagymaroson és Visegrádon is intenzív védekezési munkák folynak. A Pest vármegyei főispán azt mondta az InfoRádióban, hogy bár nagy árhullám érkezik a Dunán, sokkal jobb a helyzet a 2013-as viszonyokhoz képest, amikor az évszázad árvize volt hazánkban. Szentendrén már hétfőn felállították a mobilgátat, majd nem sokkal később Nagymaroson és Visegrádon is megépült az árvízvédelmi fal. Erre a három helyre így nem kell homokzsákokat deponálni, amelyekből több jut más veszélyeztetett településekre, valamint az „emberi erő is máshova csoportosítható”. Tarnai Richárd szerint a megfelelő előkészületeknek köszönhetően biztonságban lesznek a Dunakanyar környéki szakaszok.

A főispán kiemelte, hogy az egyenruhás szolgálatok, az önkormányzatok és a civilek összefogása példaértékű. Mint mondta, a jogszabály egyértelműen fogalmaz a fokozatos árvízvédelmi készültséggel kapcsolatban, ennek megfelelően kell elrendelni az első, a második vagy a harmadik fokozatot. Az első fokozatnál az önkormányzatoknak és a helyi lakosoknak, önkénteseknek kell elvégezniük a szükséges munkálatokat, és Tarnai Richárd szerint az érintett településeken ezt kivétel nélkül jól, időben megoldották. Komolyabb veszélyhelyzet esetén viszont már elengedhetetlen az állami védekezés, illetve az illetékes hatóságok bevetése.

Az előkészületekkel a legtöbb helyen végeztek, ami a főispán szerint ugyan „nem látványos”, és sokan értetlenkedtek az elmúlt napokban, hogy hol vannak a katonák, de mint jelezte, a Magyar Honvédség minden érintett helyen segít. Ahol kell, a katonák hordják, pakolják a homokzsákokat és minden lehetséges eszközzel támogatják a civilek munkáját.

Tarnai Richárd elmondta: a következő nagy feladat a gátak megtartása és a szivárgások megakadályozása lesz, ami akkor válik kulcsfontosságúvá, amikor eléri a tetőzést a Duna vízszintje.

„Az élő munkaerő mellett az anyagi erőforrás és minden szükséges eszköz rendelkezésre áll, úgyhogy meg fogunk küzdeni ezzel az árvízzel is”

– jegyezte meg a főispán.

A fővárosban, az óbudai Római-parton is megállás nélkül dolgoznak az ártéren lakók, hogy homokzsákokkal védjék meg az ingatlanjaikat az óráról órára emelkedő Dunától. A III. kerületi önkormányzat tizenegy helyszínen 145 ezer homokzsákot és 360 köbméter homokot biztosít ehhez. Már az ott lakók sem hajthatnak be autóval a Nánási út Királyok útja, Pünkösdfürdő és Emőd utca közötti szakaszára, vagyis csak gyalogosan közelíthetik meg az ingatlanjaikat. Ezen a szakaszon teljes erővel épül a töltés agyagos megerősítése négy kilométer hosszan, négy méteres szélességben és egy méter magasan. Az Egyesület a Római-partért nevű civil szervezet kétségbeesett hangú közleményben sérelmezte, hogy még mindig nem létesült mobilgát a Római-parton.

Mint írják, a Római-part hetven hektárja nem hullámtér, mint ahogy azt „egyes politikusok megpróbálják elhitetni a laikusokkal”. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Római-part és Csillaghegyi-öblözet mentetlen ártér, és utóbbi helyen 55 ezer ember él. Jelezték azt is, hogy a híresztelésekkel ellentétben a Királyok útja–Nánási út közvetlen közelében nincs elsőrendű fővédvonal, csak egy rossz állapotban és rossz helyen lévő nyúlgát, ami nem nyújt megfelelő védelmet, ezért az egyesület szerint több sáv szélességben gátat kellene építeni mögé.

Olimpiai bajnokok is segítenek

Egy másik, árvízvédelmi szempontból szintén kritikus fővárosi helyszínen, a Margit-szigeten is megfeszített munkavégzés zajlik. Itt kétezer köbméter homokot raknak le 800 ezer zsákban.

A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodánál Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár együtt építette a védművet több olimpiai bajnokkal, köztük Darnyi Tamás úszóval.

A Margitsziget déli, Margit híd felőli bejáratát lezárták, a 4-es, 6-os villamos a Margit híd közepén nem áll meg, a szigetre pedig autók nem hajthatnak be. A 26-os busz ideiglenesen nem közlekedik és gyalogosan is csak az Árpád híd felől lehet bejutni a szigetre. A H5-ös HÉV csak a Margit híd felszíni megállójáig közlekedik, az alagútban lévő állomását lezárták, ahogyan a Batthyány térit is. A Dagály strandnál mobilgát épül. A BKV leállította tíz hajóját és lezárta tizenhét kikötőjét.