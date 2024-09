Megérkezett Magyarországra az özönvíz, brutális, ami jön, a homokzsákokat is készítik

Kiadós csapadék várható kedd hajnalig, áradni fog a Duna, a Lajta és a Rába is – közölte a HungaroMet. Hidegfront húzódik Magyarországtól kissé nyugatabbra. Olaszország északi részei fölött jelenleg is képződik Boris, az a mediterrán ciklon, amely a hét végén és a jövő hét elején a Kárpát-medence felett fog örvényleni. Ennek hatására hétfő estig összességében jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás Magyarországon. A mennyisége 50 és 100 milliméter között alakulhat az országban, de a Dunántúl északnyugati felén ennél több is eshet. A szeptemberi sokéves országos átlagos csapadékmennyiség 59 milliméter, így kijelenthető, hogy ebben az öt napban az ország nagy részében le fog esni a havi csapadékmennyiség, északnyugaton akár annak a duplája is.

Ahogy arról az Infostart beszámolt, hatalmas árhullám érkezhet Ausztria felől, ahol már zuhog az eső, és még az a veszély is fennáll, hogy a Duna áradása miatt a fővárosi rakpartokat le kell zárni. Ausztriában már arra figyelmeztették a lakosokat, hogy készüljenek fel arra, hogy hosszabb ideig az otthonukban ragadhatnak, mert a jelentős csapadék – 800 méteres magasság felett erős havazás – miatt áradás és földcsuszamlás veszélye is fenyeget. Csehországban is szélsőséges esőzésekre hívta fel a kormány a figyelmet.

Magyarországra már meg is érkezett a csapadékzóna, a nyugati határ menti vármegyékben már szakad az eső. A zaol.hu arról számol be csütörtök délután megérkezett a lehűlés és az eső. A helyi prognózis szerint szeptember 17-ig mintegy 100 milliméter csapadékra számíthatnak a Zalában élők. Ráadásul az éjszakai 12-13 Celsius-fok megmaradhat nappalra is.

Az Időkép arról ír, hogy húszfokos kontraszt alakult ki, mert egy hosszan elnyúló hidegfront szeli ketté az országot és okoz jelentős eltérést mind hőmérsékletben, mind pedig az időjárás jellegét tekintve. A Dunántúl nagy részére erős, viharos északi-északnyugati szél és időszakos eső kíséretében megérkezett a lehűlés, különösen nyugaton, északnyugaton többfelé már 15 foknál is hidegebbet mérhetünk. Ezzel szemben az ország keleti-délkeleti felén még napos, késő nyárias idő uralkodik, a hőmérséklet többfelé meghaladja a 25 fokot, délen a 30 fokot közelíti.

Az időjárási portál szerint csütörtök délután Felsőszölnökön mindössze 9,1 fokot mutatott a hőmérő. Mohácson ugyanekkor 20 fokkal volt melegebb, egészen pontosan 29,3 fokot mértek.

A vaol.hu szintén arról számolt be, hogy csütörtökre megérkezett a csapadék, amely az előrejelzések szerint jelentős mennyiségben esik majd a következő napokban többek között a Rába vízgyűjtőjére. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint harmadfokú készültségi szintet meghaladó vízállás is jöhet a folyón a jövő hét elejére.

Szentgotthárdon homokot és zsákokat is előkészítettek, de nem annyira áradástól, mint inkább a belvíztől tartanak, Csákánydoroszlón is folyamatosan figyelik az ausztriai helyzetet, de a vízállás egyelőre az elmúlt csapadékszegény hónapoknak is köszönhetően mínusz 100 centiméter körüli. A polgármester a biztonság kedvéért rendelt ezer homokzsákot, ha most nem is kell, egy-két éven belül biztosan szükség lesz rá.