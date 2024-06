Telefonos öngyilkosok a hazai autópályákon – videó

Sajnos sokan továbbra sem a vezetésre figyelnek, elbambulnak, telefonoznak, utolsó pillanatban sorolnak be, aminek meg is van az eredménye, mint azt (alább) láthatjuk a videón is – írja a közösségi oldalán az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A fenti képsorok miatt a következőt tanácsolják az autósoknak, amikor tereléshez érkeznek:

lassítsanak le a táblákkal előre jelzett sebességre;

tartsanak biztonságos követési távolságot;

ne telefonozzanak, akkor talán nem tarolják le a terelőtáblákat;

mindig úgy közlekedjenek, hogy legyen idő korrigálni, sávot váltani.

Az MKIF a bejegyzésében ismételten emlékeztet, hogy a vezetéshez szükséges információk 90 százalékát a szemünkkel észlejük. Átlagosan tíz sofőrből viszont nyolc a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben.

A figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza – teszik hozzá, jelezve: egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 500 métert is megtehetünk, ami olyan, mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk.

Kiemelik, hogy vezetés közben soha ne nézzünk videót, ne írjunk és olvassunk üzenetet, és egyáltalán, ne legyen a kezünkben telefon. Sürgős esetben állunk meg az első pihenőhelyen és biztonságos körülmények között intézzük el a hívásunkat.

„Ahol terelés van és le van zárva a sáv, az nem véletlen, mivel munkaterület. Ha nem láttok ott dolgozni embert, akkor se hajtsatok be, mert lehet, hogy éppen hűl vagy éppen fel van marva az aszfalt és még sorolhatnánk. Tiszteld meg kollégáinkat azzal, hogy normálisan, a szabályokat betartva haladsz el mellettük, Nekik is családjuk van, őket is haza várják!” – zárul a bejegyzés.