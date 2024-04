Szakértő: teljességgel indokolt a magyar honvédségi gépek felszerelése az izraeli légvédelmi rendszerrel

Az izraeli BIRD AeroSystems SPREOS rövidítéssel ellátott önvédelmi rendszere infracsapdát jelent. A repülőgépeknek a légvédelmi rakéták elleni védelmét tudja biztosítani; amikor érzékeli azt, hogy befogta egy rakéta, és azt elindították a repülőgép felé, akkor az különböző érzékelők segítségével meglátja, és a rakétát magát infracsapdával zavarja meg, "tehát más célra fogja rávezetni, és ezáltal nem a repülőgépet találja el a kilőtt légvédelmi rakéta" - magyarázta az InfoRádióban Csiki Varga Tamás, az NKE John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.

A "másik célpont" - mint tisztázta - nem egy másik repülőgép vagy egy épület, hanem egy "semleges légtér".

"A repülőgéptől kellő távolságba kell, hogy felrobbanjon, de alapvetően nem az a lényeg, hogy egy másik, mondjuk repülő cél legyen az alternatíva, hanem a tájolását, a célravezetését zavarja meg a légvédelmi rakétának."

A gyártó azt hozta nyilvánosságra, hogy ez "egy széles körben alkalmazott és eredményes eszköz".

"Arról olyan nyílt forrású információt én nem láttam, hogy tesztelték-e háborús környezetben. Amikor az eszköz fejlesztése zajlott, illetve amikor elkezdték felszerelni a különböző légi járművekre, akkor ezekkel szokták kezdeni nem éles rakétákkal. A cég közleménye szerint ez egy teljes biztonságot nyújtó elhárító rendszer" - fejtegette.

Abban abszolút bizonytalan, hogy egy már működő rendszert vált-e le egy új, vagy merőben új rendszer.

"Az is csak egyfajta feltételezés, hogy ez valóban a magyar légierőnek az A319-es Airbus gépére, gépeire került fel, hiszen magyar oldalról nincsen kommunikáció. Azok a fényképek és maga a közlemény, amit az izraeli cég nyilvánosságra hozott, abban pedig a gépen annyi látszik, hogy egy szürke festésű, tehát a magyarral megegyező vagy ahhoz hasonló festésű gépről van szó, viszont a nemzeti jelzés ki van takarva, nem azonosítható be teljesen egyértelműen ez a magyar eszköz. Tehát egyik oldalról ebben is bizonytalanok vagyunk, másik oldalról pedig nem tudjuk azt, hogy ennek a gépnek korábban milyen jellegű önvédelmi eszközei voltak, ha nem voltak, akkor ez most mindenképpen egy minőségi fejlesztés, ha voltak, akkor pedig elképzelhető, hogy jobbra cserélték most" - tisztázta Csiki Varga Tamás.

Az Airbus A319-eket egyébként személyszállító gépek, és széles spektrumban lehet használni. Alkalmas arra, hogy 120-150 főt is szállítsanak.

"Az afganisztáni szerepvállalás kapcsán például alkalmazható volt arra, hogy a magyar katonák váltását szállítsák ki Afganisztánba, vagy ha előrefelé gondolkodunk:

amennyiben a csádi tervezett műveletből lesz valami, elképzelhető, hogy oda a magyar katonákat ezzel a Magyar Honvédséghez tartozó repülőgéppel lehet szállítani,

és ebben a környezetben abszolút indokolt is, hogy ilyen légvédelmi rendszerrel legyen ellátva."

Egyébként - mint hozzátette - használják arra is, hogy a kormány tagjai különböző hivatalos utakra ezekkel a gépekkel közlekedjenek.