Újabb részleteket árult el a Magyar Posta a webáruházas változásokról

Március 28-án lép életbe a szakmai berkekben webshoprendeletnek hívott kormányrendelet, amelynek értelmében a Magyar Posta Zrt.-t mint egyetemes postai szolgáltatót minden esetben közvetlen teljesítési kötelezettség terheli, hogy a postai szolgáltatásokat mindenki számára elérhetővé és hozzáférhetővé tegye, ezzel biztosítva azt, hogy a lakosság – lakóhelye földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül – hozzáférjen az egyetemes postai hálózat igénybevételével ellátható, megfizethető és megfelelő minőségű postai szolgáltatásokhoz. A jogszabály teljesítése érdekében a webshopoknak mindössze annyi a feladatuk, hogy a Magyar Posta szolgáltatását a többi szolgáltatóval azonos módon feltüntessék a honlapjukon.

"A Magyar Posta ezáltal feladatot, több mint kétezer település lakói pedig lehetőséget kaptak. A kormány döntése értelmében ugyanis minden településen biztosítanunk kell a házhoz rendelés lehetőségét Magyarországon" – mondta az InfoRádió megkeresésére Mikecz Péter, a Magyar Posta marketingkommunikációs főigazgatója.

A kormányrendelet továbbra is lehetővé teszi és biztosítja, hogy a fogyasztó szabadon válasszon a futárszolgálatok között, tehát

a jogszabály nem biztosít kizárólagosságot a Magyar Posta részére,

így nem csorbul a webshop szerződéskötési szabadsága, további futárszolgálatokkal megállapodhat. A jogszabály teljesítése érdekében a webshopoknak a Magyar Posta honlapján történő regisztrációt követően elegendő a Magyar Posta Zrt. postai (kézbesítési) szolgáltatásának többi szolgáltatóval azonos módon történő feltüntetése honlapjukon.

A változásokról a február végén megrendezett Ecommerce Expón is tájékoztatást adott Balczó Barnabás, a Magyar Posta elnök-vezérigazgatója, sőt a felvetődő kérdésekre is válaszolt. Tisztázta a szabályozás kereteit, hátterét, ahogy azt is, hogy pontosan mit értenek "kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás" alatt, vagy mi a fogalma a távollévők között kötött szerződés alapján értékesített árunak.

Mikecz Péter emlékeztetett, hogy a Magyar Post fix pontokra is tud csomagot szállítani, tehát csomagautomatákba, postapontokra és postahelyekre is kézbesít, de az általános szerződési feltételek szerint 40 kilogrammos határig a házhoz szállítást is vállalja azoknak a fogyasztóknak, akik terméket rendelnek a webshopoktól.

A marketingkommunikációs főigazgató most azt is tisztázta, hogy a webáruházaknak nem kell szerződést kötniük a Magyar Postával, elegendő egy regisztrációval bejelentkezni. Ebben az esetben a postahivatalban lehet feladni a terméket, és az általános szerződési feltételek között megjelölt regisztrációs árak bruttó végső árak, minden költséget tartalmaznak, de nincsenek benne olyan külön szolgáltatások, mint az utánvét, a bankkártyaköltségek, illetőleg a csomagolás díja, ezt a webáruháznak kell magának megoldania. Ezenkívül a posta nem telephelyen veszi fel a csomagot, hanem mindig a postára kell eljuttatni a terméket a webáruháznak, ugyanakkor "ha kötnek külön egyedi szerződést a webshopok a Magyar Postával, akkor magasabb szintű szolgáltatásra is igényt tarthatnak".