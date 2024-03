A büfé miatt áll a bál az Operaházban

Váratlan hullámokat vert Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója azzal a döntésével, hogy szünetet rendelt el Carl Orff Carmina Burana című előadásaiban. Az ügy azzal vált nyilvánossá, hogy a karmester, Bogányi Tibor egy Facebook-posztban jelentette be, hogy az intézkedés miatt nem dirigálja tovább a darabot.

"Tegnap kaptam a főigazgatói utasítást, miszerint a Carmina Burana előadást kettévágva, félórás szünetet kell tartani, az Operaház büféjének bevétele növelése érdekében. A döntés nélkülözött minden szakmai egyeztetést. A Nemzeti Opera szakmai színvonala megkérdőjelezhetetlen, ennek mindenek felett kell állnia – ezért dolgozunk éjjel nappal, erre tettük az életünket" – írta a karmester, és a végén jelezte: ilyen formában nem tudja tovább vállalni a produkció dirigálását, mert az előadás nem felel meg a rendezői koncepciónak.

Az Operaház főigazgatója műbalhénak nevezte a történteket, és több tiszteletet követelt az intézménynek, a művészeknek, Carl Orffnak, valamint a Carmina Burana zeneműnek. "Mi, akik erre az intézményre valóban az életünket tettük fel és a feladat tényleg feleszi éjjeleinket és nappalainkat – magyarán nem két hétre betérő vendégek vagyunk itt –, képesek vagyunk mérlegelni a közös érdeket.

Több tiszteletet Orffnak – aki a szerző, ugyebár, és a világhírt művének ő vívta ki. Több tiszteletet az előadás lelkének, a Magyar Állami Operaház énekkarának! És több tiszteletet a 140 esztendeje Szküllák és Kharübdiszek között is fennmaradó, előrejutó opera intézményének. Több tiszteletet az éjszakai karmestersértődés nyomán órak alatt beugró dirigensnek!" – írta szintén egy Facebook-posztban Ókovács Szilveszter.

A Magyar Állami Operaház hivatalos közleményt is kiadott az ügyben, amelyben azt írta: „Szomorúan vettük tudomásul a döntést, de egy operaházban, ahol 1800 ember dolgozik együtt a kiírt előadások megvalósulásáért, még azt a helyzetet is meg kell oldani, ha a karmester éjjel mondja le a délelőtti produkciót – ahogy a közönség élelemhez, italhoz jutását vagy az énekkar közreműködésidíj-emelésének forrásproblémáját is. És meg is oldjuk, de ez egy másik, nem individuális, hanem magasabb horizontú, intézményi szemlélet."

A büfé körül kirobban vitában állásfoglalást adott ki a Zsidai Gasztronómiai Csoport is, amely tavaly novemberig üzemeltette az Operaház vendéglátóhelyeit, és közleményében jelezte: nincs köze a kialakult botrányhoz, és jelenleg is perben áll az intézménnyel. A cégcsoporthoz tartozó Opera Gasztronómia Kft. közbeszerzésen nyerte el 2015-ben az Operaház teljes gasztronómiájának működését 2030. augusztus 30-ig érvényes határozott idejű szerződéssel.

A Zsidai Csoport szerint 2023-ban az Operaház "szerződést szegve későn és nem megfelelő minőségben" adta vissza az elhúzódó felújítás után a gasztronómiai tereket, azaz a büféket, bárokat és az Opera Cafét is, majd 2023. októberben egy tartozásra hivatkozva felmondta a szerződést az Opera Gasztronómia Kft.-vel. A valós ok a cégcsoport szerint az volt, hogy az Operaház korábbi döntését megváltoztatva saját hatáskörben, saját maga akarta üzemeltetni a gasztronómiai egységeket, akár olyan áron is, hogy a határozott idejű szerződést jogellenesen felmondja. A jogellenes felmondás miatt peres eljárás van folyamatban az Opera Gasztronómia Kft. és az Operaház között, és a cégcsoport szerint az Operának százmillió forintos nagyságrendű tartozása is fennáll.

Az Index cikke szerint a Magyar Állami Operaház reagált a Zsidai Csoport közleményére, amelyet az intézmény a folyamatban lévő bírósági eljárásra tekintettel nem kívánt érdemben kommentálni, de azt írta, hogy az Opera Gasztronómiai Kft.-vel kötött szerződés álláspontjuk szerint jogszerű felmondására egy jelentős összegű tartozása adott alapot, és a múlt héten a bíróság első fokon a Magyar Állami Operaháznak adott igazat. Azt is közölte, hogy az Operaház a szükséges engedélyek birtokában van, bejelentési kötelezettségeinek eleget tett.

Carl Orff darabját az Operaházban még tíz alkalommal lehet megtekinteni, az utolsó előadás május 11-én délelőtt lesz. Két részben.