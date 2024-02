Elemzők az Arénában: a kegyelmi ügy ártott a Fidesznek, de sokat nyerhet is vele

Vélhetően nem a politikai racionalitás szempontjait vette figyelembe lemondásakor Novák Katalin és Varga Judit, különösen nem a most távozó államfő – mondta a Nézőpont Intézet vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. Mráz Ágoston Sámuel kiemelte, hogy a politikusnak mindig a politikai racionalitás szempontjából kell döntéseket hoznia, mert figyelembe kell venni a saját támogatóit. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében arra is kitért, hogy a köztársasági elnöknek ráadásul a nemzet egységét figyelembe kell vennie, nemcsak a jobboldali politikai közösség szempontjait.

"A mi méréseink szerint nagyjából 60 százalékos támogatottsága volt a köztársasági elnöknek korábban, legalább ezt a mögötte álló széles társadalmi réteget figyelembe kellett volna vennie, amikor ezt a döntést meghozta, de nem rájuk fókuszált, hanem a szívére hallgatott. Nem Novák Katalin személyéből ábrándultak ki a választók, hanem a döntésével nem értettek egyet" – jelentette ki a politikai elemző.

Závecz Tibor szerint azért is volt nagy jelentőségű ez a kegyelmi ügy, mert a hatásai eljutnak olyanokhoz is, akik "nem biztos, hogy a politikával kelnek és fekszenek", és az eset súlyát növeli, hogy több szereplő is negatív módon érintett benne. Ugyanakkor Novák Katalin szemszögéből az emberek úgy is értékelhetik a történéseket, hogy a döntési rendszerrel lehetett a probléma, és ez került három ember "állásába", és ez egy kicsit relativizálja a róla alkotott kedvezőtlen képet.

A Závecz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben

egy politikus felépítése "sziszifuszi" munka, a politikusi hibáknak nagyon gyors a hatásuk.

"Azért fájhat nagyon a miniszterelnöknek és a Fidesznek is ez a két lemondás, Novák Kataliné és a Varga Judité, mert felépítettek egy sztorit, női politikusokat hoztak helyzetbe, ráadásul olyan személyiségeket, akik a nemzetközi színtéren is meg tudták jeleníteni Magyarországot kvalitásaiknál fogva, és most nagyon gyorsan ez a kép összetöredezett. Azért ez még fájni fog szerintem a Fidesznek" – vélekedett Závecz Tibor.

Mráz Ágoston Sámuel úgy látta, hogy a miniszterelnök épp a két női politikus lemondása miatt szomorúnak tűnt az évértékelőjén, és szerinte ezt nemcsak a beszéd keserű felütésével jelezte, hanem még a nyakkendője színével is.

"Hosszú évek munkájával a Fidesz megújulását, egy új generáció beemelését, a sikeres női politikust jelenítette meg ez a két személy, és ezt veszítette most el a Fidesz"

– mondta a Nézőpont vezetője, de hozzátette, ennek ellenére közép- és hosszú távon nyerhet is lemondásokkal a Fidesz. Egyrészt mert offenzívába mehet át a gyermekvédelem területén, másrészt pedig ezután bármelyik politikus botrányba keveredik, a Fidesz mindenki számára emlékezetesen követelheti az azonnali távozást.

Vitézy Dávid felboríthatja a fővárosi erőviszonyokat

A választási rendszer módosítása miatt Karácsony Gergely főpolgármesternek újfajta koalíciót kellene kötnie, szándéknyilatkozatok elhangzottak, de megállapodás még nem köttetett. A Nézőpont Intézet vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a baloldali pártok kivárásra játszanak. Szerinte a baloldali pártok érzékelik, hogy a főpolgármester körül botrány körvonalazódik, és addig nem akarnak elköteleződni véglegesen, amíg ez a történet nem zárul le. Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett arra, hogy május elejéig lehet jelöltet állítani az önkormányzati választáson, ezért politikai idővel mérve még bőven van ideje az ellenzéki erőknek arra, hogy ezt a döntést meghozzák, szerinte akár húsvét után is.

Závecz Tibor szerint ugyanakkor még a legkedvezőtlenebb közvélemény-kutatási eredmények szerint is Karácsony Gergely ugyanolyan támogatásra számíthat, mint 2019-ben, ez 51 százalékot jelent, és ha lesz megnevezett Fidesz-jelölt, akkor ő negyvenvalahány százalékra számíthat. A Závecz Research ügyvezetője viszont jelezte:

ezt a felállást boríthatja fel Vitézy Dávid, aki az LMP főpolgármester-jelöltje lehet.

Mráz Ágoston Sámuel szerint kulcsszerepe lehet a volt közlekedési államtitkárnak, fővárosi közlekedési társaság, a BKK egykori vezetőjének, mert ő alkalmas arra, hogy Karácsony Gergely baloldali szavazóinak egy részét is meghódítsa.

"Én ezt az idegességet látni vélem Karácsony Gergelyen az utóbbi hetekben, nagyon fél Vitézy Dávid indulásától, mert volt közvélemény-kutatóként ő is bizonyára tisztában van ezekkel az adatokkal. Ha 2019 ismétlődik a pártstruktúrában, egy fideszes jelölt áll szemben Karácsony Gergellyel, akkor nincs aggódnivalója, de Vitézy Dávid egészen új helyzetet teremthet" – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője.

A közgyűlés összetételét befolyásolhatja, hogy a nemrégiben megszavazott törvénymódosítás értelmében listás választás lesz a fővárosban, de Závecz Tibor szerint a Fidesz legkevesebb azt a 13 mandátumot ezzel is hozhatja, amit öt éve megszerzett, ha eléri az országos parlamenti választáson a budapesti eredményt. A képet módosíthatja, hogy a bejutásra nagyon esélyes Kétfarkú Kutya Pártnak lehet 1-2 képviselői helye, ha Vitézy Dávid elindul LMP-listavezetőként, akkor az is biztos mandátum, és még a Mi Hazánk is nyerhet mandátumot. Ezért sokkal színesebb lehet a közgyűlés, de az elemző szerint a legnagyobb frakciót azért majd a baloldali liberális pártok adhatják, ha mindannyian fölsorakoznak Karácsony Gergely mögé. "A főpolgármester sokkal nehezebb helyzetbe kerülhet, mint most van, szerintem a Fidesznek ennyi volt a szándéka ezzel a törvényváltoztatással. Azt gondolom, hogy arról ők letettek, hogy Karácsony Gergely legyőzhető" – jelentette ki.

Mráz Ágoston Sámuel szerint viszont az lehet a Fidesz reális célja, hogy a 2022-es baloldali koalíció ne szerezzen többséget. "Ha nem változott volna meg a választási rendszer, akkor ez könnyen megvalósult volna. Ebben az új helyzetben ez egyáltalán nem biztos" – tette hozzá.