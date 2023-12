Orbán Viktor az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások halasztását szeretné elérni

A birtokába jutott, hétfői keltezésű levélről az amerikai lap azt írja, hogy Orbán Viktor kifejti benne: a jövő heti, brüsszeli EU-csúcstól mindenki az ukrán csatlakozási tárgyalások elindítását várja, ám szerinte ezek a várakozások alaptalanok a jelenlegi politikai és technikai előkészületek tükrében. A csatlakozási tárgyalások elindításához ráadásul a tagállamok egyhangú döntése szükséges, ezért a magyar miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy az uniós vezetők törekvései óhatatlanul kudarccal járnak majd.

A lap által ugyancsak megismert brüsszeli tervek szerint az EU megnyitná a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, ám a tárgyalások keretrendszere csak bizonyos reformok megvalósulása után lépne életbe. Az Európai Bizottság hivatalosan is javasolta Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak a megnyitását, köszönhetően Kijev egyes reformjainak - írta még mindig a Bloomberg alapján a vg.hu.

Orbán Viktor ugyanakkor arról írt a levelében, hogy

Az ukrán csatlakozás elnapolása mellett Magyarország leállítaná Ukrajna további segélyezését is. Az uniós költségvetés módosítását említve a kormányfő a bizottsági javaslatot megalapozatlannak, kiegyensúlyozatlannak és irreálisnak nevezi. Ehelyett egy új, találékony és jövőálló megközelítést ajánl Michel figyelmébe, ami további erőfeszítéseket, időt és átfogó önvizsgálatot igényel.

Orbán Viktor már korábban is többször nyilatkozott arról, hogy a magyar kormány álláspontja szerint nem időszerű Ukrajna csatlakozási tárgyalásait megkezdeni, illetve hogy nem kap magyar támogatást az ország további költségvetési támogatása.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx