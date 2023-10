Összefog a gyermekbénulás felszámolására az unió és Bill Gates alapítványa

Az elmúlt napokban elkezdett javulni a hangulat a tőzsdéken, ami elsősorban a kötvényhozamok csökkenésének volt köszönhető. A benchmarknak számító 10 éves amerikai állampapír hozama csökkent egyrészt a gázai konfliktus kirobbanását követően, de emellett az is segített, hogy a Fed több tisztviselője is pozitív üzeneteket küldött a kamatpályával kapcsolatban. Ezek után Ázsiában is kifejezetten jó hangulatban telt a kereskedés, és délutánra Európában is javult a hangulat a kezdeti iránykeresés után. Az USA-ban a kezdeti óvatos optimizmust bizonytalanság váltotta fel, miután kiderült, hogy a vártnál nagyobb mértékben nőttek az amerikai termelői árak szeptemberben.