Izrael elrendelte a Gázai övezet teljes blokádját - a nap hírei

Izrael elrendelte a Gázai övezet teljes blokádját - jelentette be Joáv Galant védelmi miniszter. Azt is közölte, hogy Izrael mostantól sem villanyáramot, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem enged be a Gázai övezetbe. Előzőleg a zsidó állam katonai szóvivője azt is közölte: az izraeli csapatok visszaszerezték az ellenőrzést a Gázai övezet szomszédságában lévő összes város felett. A határon lévő 24 izraeli településből 15-öt már evakuáltak. 48 óra alatt 300 ezer tartalékost mozgósított az izraeli hadsereg. Izraelben már több mint 800-an meghaltak és mintegy 2.100-an megsebesültek a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista szervezet hétvégén indított támadásában.

Izraelben délután is folytatódtak az összecsapások. Több gázai fegyveres különítményt is felszámoltak az izraeli katonák. Az izraeli légierő közölte: csak ma 2400 Hamász-célpontra mértek csapást. Megsemmisítették a gázai pénzügyminisztérium egyik központját is. Az izraeli hadsereg szóvivőjének tájékoztatása szerint harci helikopterekkel támadták Libanon területét is, miután az ország északi határvidékénél megöltek több olyan terroristát, aki Libanonból szivárgott be.

Három repülőgéppel összesen 325 embert, köztük 46 gyereket menekített ki Izraelből mentőakciójában a magyar kormány. Az érintettek között 310 magyar és tizenöt külföldi állampolgár van. Közben bejelentették, hogy rendkívüli ülésen tárgyalnak holnap az izraeli helyzetről az uniós tagállamok külügyminiszterei. A tanácskozást az ománi fővárosban, Maszkátban tartják. Az Európai Unió pedig azonnal felfüggesztette a 691 millió eurós fejlesztési források kifizetését a palesztinoknak.

Önkéntes kamatplafont alkalmaznak mától a bankok az új vállalati- és a lakáshiteleknél a kormány kérésére. A Bankszövetség támogatta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter javaslatát. Ez az újonnan szerződött vállalkozói forgóeszközhitelek esetén 12 százalékos kamatszintet, a lakossági lakáscélú hiteleknél pedig 8,5 százalékos szintet jelent.

Az idén 5856 forintra emelkedik a minimális építőipari rezsióradíj - közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság javaslatára Lázár János szakminiszter rendeletben hirdette ki az idei évre ajánlott minimális építőipari rezsióradíjat, amely holnaptól lép hatályba. Koji László, az ÉVOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a minimális építőipari rezsióradíj az ágazati szereplők mellett a megrendelőknek is támpontot ad.

Bővült az EgészségAblak alkalmazás funkcióinak és felhasználóinak köre. Mostantól a már korábban kiváltott receptek is megtekinthetők, így a felhasználók ellenőrizhetik, hogy korábban milyen gyógyszereket, milyen hatóanyaggal és adagolásban szedtek. Összesen 5 funkció található meg az alkalmazásban: az e-receptek, az e-leletek, a háziorvos adatai, a digitális oltási igazolványok.

Harminc év után bezárja a Nyugati pályaudvar külső holtvágányán működő, Vonat szállót a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A lakókat egy modern, újbudai létesítményben helyezik el. Az egykori katonai kórházvonat szerelvényében kialakított menedékhely a főváros egyik legnagyobb hajléktalanellátó intézménye volt, ahol három évtized alatt több mint 2500 otthonát elvesztett férfi talált menedéket.

Kiírta az Örkény Színház következő igazgatói pályázatát a Fővárosi Közgyűlés. A posztot betöltő Mácsai Pál megbízatása csak 2025 márciusában jár le, ám a pályázat, amelyben a 2025 és 2030 közötti időszakra keresik az igazgatót, már szeptember végétől elérhető – írja az Index. Mácsai Pál a negyedik igazgatói ciklusát tölti az Örkény Színház élén.

Azonosították a Péterfy Sándor utcai kórházban méltatlan körülmények között tárolt holttesteket. A rendőrség megállapította, hogy a halál mindkét esetben természetes okból következett be. Az intézmény igazgatója augusztus végén értesítette a rendőrséget, hogy a kórház boncmestere és boncsegédje munkaviszonyának megszüntetése után a patológián két, a halottak nyilvántartására szolgáló könyvben nem jegyzett holttestet találtak. Egyikük még 2006-ban hunyt el egy másik intézményben.

Bajorországban az előzetes végeredmény szerint a Keresztényszociális Unió, Hessenben a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió kapta a legtöbb szavazatot a helyi törvényhozási választáson. Mindkét tartományban az eddigi koalíció legnagyobb pártja - a CSU, illetve a CDU - maradt az első számú, meghatározó politikai erő a következő ciklusra is. A szövetségi kormányt alkotó koalíció pártjai: a szociáldemokraták, a Zöldek és a liberálisok mindkét tartományban gyengültek.

Claudia Goldin amerikai gazdaságtörténész kapja az idén a közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklásában egyebek mellett az szerepel, hogy az 1946-ban született Claudia Goldin, a Harvard Egyetem professzora nyújtotta az első átfogó, évszázadokat felölelő beszámolót a nők keresetéről és munkaerőpiaci részvételéről. Kutatásai feltárták a változások okait, valamint a nemek között fennálló szakadék fő okait.