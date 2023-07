Orbán Viktor a NATO-csúcs után: a háború elhúzódik, ez sok mindent megváltoztat - frissülő cikk

Szerda estétől péntek délig tart a kormányülés, amely a kihelyezettekhez hasonlóan a napi mellett a "nagy" ügyek is sorra kerülnek. Tegnap is csak az utóbbiak, az ország 10-20 éves távlatú energiaellátása, az ország kedvező fekvésének kihasználása, a mezőgazdaság helyzete volt a téma, most pedig a hadsereg, illetve a demográfia, gyerekvállalás témáival fogunk foglalkozni.

A háború el fog húzódni. Más feladatok várnak így a kormányra és más lesz a lakosság helyzete. A béke hangján alig néhányan beszéltek Vilniusban, ezért arra kell készülni, hogy a háború és a szankciók nem tűnnek el az életünkből, ami azt jelenti, hogy a bajok nagy része sem orvoslódik és nem várható, hogy visszatérünk a normális gazdasági növekedési pályára. Az infláció például nem így fog csökkenni, hanem a kormánynak kell harcolnia - letaposnia - az áremelkedés mértékét, erre a kormánynak van terve. Ennek része az árfigyelő rendszer is, ami nagyon hatékony.

Minden hónapban csökkenni fog az infláció mértéke, mert ezek az intézkedések meghozzák az eredményeiket.

A migráció már nincs nyugvóponton, Brüsszelben az elmúlt éjjel a többség úgy döntött, hogy bevezeti a kötelező migránskvótát és migránsgettók építésére kötelezik a tagállamokat, amiből nekünk jó nagy falat jutna.

A kormnyülésen áttekintettük, milyen jogi és politikai eszközeink vannak Brüsszel e tervének megakadályozására.

Még egy veszély van: minden évben kiadják, a tagállamoknak mit kellene tenniük a gazdaságuk megváltoztatására. Most a szabályozott árakat akarják kivezettetni (rezsicsökkentést eltörölni) - arról tárgyaltak a kormányülésen, hogyan lehet ezt megakadályozni.

Ma még van egy ügy, amit döntésre kell vinni: a hulladékgazdálkodási rendszer erős hátrányt okozna a borászoknak az üvegekre vonatkozó szabályozások miatt, ezt meg kell oldani.

Háború

Ukrajna NATO-csatlakozására nem fogadtak el ütemtervet, ez egyesek szerint a Nyugat gyengeségét mutatja, mások szerint (például Magyarország) felelősségteljes döntés. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a népét védi, nem érdekli a külvilág, de ez így van rendjén, érthető. De ha felvették volna Ukrajnát a NATO-ba, akkor az

azonnali harmadik világháborúhoz vezetett volna.

De a többség azért ennek a kockázatát nem akarta vállalni.

Folytatódnak azonban a fegyverszállítások, viszont a britek szerint "nem vagyunk futószalag" a fegyver- és lőszerszállításban. A magyar miniszterelnök szerint az ukránok valóban agresszíven viselkednek, de ezt annak fényében kell tekinteni, hogy ott százával-ezrével halnak meg naponta az emberek. Onnan nézve a világ máshogy fest, mint innen, de nem szabad elfogadni az ő nézőpontjukat, mert belecsúszunk a háborúba. Aki fegyvert szállít, már így is benne van a háborúban. Aki pedig kazettás bombát szállít, még inkább.

"Eszkaláció van, a békéhez nem kerültünk közelebb, a helyzet veszélyes és nehéz.

És naponta százával-ezrével halnak meg emberek, emberéleteket veszítünk, és a keresztény világban ez a legfontosabb, és a magyaroknak is ez, mert a háború a szomszédunkban van, Kárpátalján sok tízezer magyar él, közvetlen életveszélyben."

Orbán Viktor egyetért abban Volodimir Zelenszkijjel, hogy ha Joe Biden amerikai elnök akarná, egy nap alatt vége lehetne a háborúnak. Ha az USA békét akarna, az holnap reggel bekövetkezne. De hogy miért nem akarják ezt, arra a NATO-csúcson sem kaptak választ.

Infláció, rezsicsökkentés, migráció

Lehet, hogy még szeptemberre elérhető az egy számjegyű infláció.

A rezsicsökkentést úgy érdemes felfogni a miniszterelnök szerint, hogy minden család kap havi 180 ezer forintot. Ez a magyar középosztály életszínvonalának kérdése. És a szegényebbeké is. Ezért ki kell mellette tartani, mondta Orbán Viktor.

A migráció Magyarországot súlyosan érinti és itt csak a saját tapasztalataira szabad az országnak támaszkodnia.

"Láttuk, hogyan csaptak össze Röszkénél a felfegyverzett határőrökkel annak idején, hogyan meneteltek át az országon százezrével, mi volt a fővárosi Keleti pályaudvarnál. Ezért meghallgatjuk a nyugati véleményeket, de a mi tapasztalatunk azt mondtatja, hogy

no migration, semmilyen migráció.

A migránsválságnak egyetlen megoldása van, ha nem engedjük be őket, csak az jöhet, akinek a menekültügyi eljárását lefolytatták és pozitívan bírálták el. Ha ezt az állapotot nem tudjuk előállítani, minden más halottnak a csók, kis túlzással" - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: Magyarország egy saját modellt építenek fel, most ezt akarják lerombolni az új szabályokkal - az egyetlen sikeres európai határőrizeti rendszert. Nyugaton is megoldhatnák így, de nem akarják, mert más elképzeléseik vannak.