Védelmi költségvetésnek nevezte a jövő évi büdzsét a pénzügyminiszter - a nap hírei

Védelmi költségvetésnek nevezte a jövő évi büdzsét a pénzügyminiszter a kormányinfón. A büdzsében a honvédelmi alap mellett a rezsivédelmi alapot is fenntartják. Varga Mihály elmondta, hogy utóbbit az extraprofitadókból fedezik, amelyek kivezetését azonban jövőre megkezdi a kormány. A pénzügyi tárca vezetője elmondta még, hogy jövőre a honvédelmi kiadások meghaladhatják majd a GDP 2 százalékát. Megismételte, hogy 4 százalékos gazdasági növekedéssel, 2,9 százalékos hiánnyal, 6 százalékos inflációval számol a kabinet, míg az államadósság 66,7 százalékra csökkenhet 2024 végére. Az uniós források kapcsán a pénzügyminiszter azzal számol, hogy azok a jövő évi költségvetésbe már megérkeznek, ezzel összefüggésben nincs B terv. Varga Mihály ugyanerre számít az Erasmus és a Horizont programok támogatásai esetében is.

Elutasítja az Európai Bizottság kérését a rezsicsökkentés megszüntetésére a kormány. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Bizottságnak nincs hatásköre beleszólni a rezsicsökkentésbe. Gulyás Gergely erről szintén a kormányinfón beszélt. A testület országspecifikus ajánlására reagálva azt mondta, hogy a hiányt a brüsszeli elvárásoktól függetlenül is csökkenteni tervezik. A miniszter a kohéziós alapokról zajló egyeztetésekről azt mondta, hogy a kormány eleget tett az uniós bizottság feltételeinek ezért június-júliusban már elküldhetik a számlát Brüsszelnek, ahonnan 3 hónapon belül kell válasznak érkeznie. Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy azok az elítélt embercsempészek, akiket most elengednek, ha 72 órán belül nem hagyják el az országot, akkor visszakerülnek a börtönökbe.

Jóváhagyta a paksi atomerőmű új blokkjainak építéséről szóló szerződések módosítását az Európai Bizottság, ezzel lehetővé vált a beruházás gyorsítása – írta Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az új beruházás hosszú távon garantálja Magyarország energiaellátásának biztonságát.Nem sokkal később Alekszej Lihacsov, a Roszatom főigazgatója azt mondta: mindent megtesznek azért, hogy a magyar kérésnek megfelelően felgyorsuljon a Paks II. beruházás, de ehhez további szervezési és jogi erőfeszítésekre lesz szükség.

Megkötötte a szerződést a korábban kijelölt 4 bankkal a Diákhitel Központ. Július elsejétől az Erste-, a Gránit-, az MBH- és az OTP Bank nyújthat rendkívül kedvezményes számlacsomagokat a szabad felhasználású Diákhitel1 szerződést kötő ügyfelek számára. Ezáltal évente 6-8 ezer hallgatónak csökkennek a hitel igénybevételével kapcsolatos költségei és kiegészítő kedvezményes banki szolgáltatásokhoz is jutnak.

Magasabb órabért kínálnak a nyári diákmunkákra a munkáltatók a tavalyi bérekhez képest - közölte az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet. A mezőgazdaságban átlagosan 1.400 forintos órabért kínálnak, gyártási, logisztikai, vendéglátási és kereskedelmi feladatok ellátásáért 1.600-1.750 forint az órabér. Az üzleti kiszolgáló központokban vagy IT-területen 2.000 forint felett is lehet keresni. Az év első négy hónapjában 1.770 forint volt a diákok átlagos órabére, ami 18 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 1.505 forintot.

Új jövőképet sürgetett az energetika területén az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba egy szakkiállítás megnyitóján azt mondta: Magyarország nemzeti érdekeinek megfelelően kell megtalálni az ország helyét a globális térben. A cél az energiafüggetlenség megteremtése. Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: Magyarországnak és a Molnak kiemelt szerepe van abban, hogy fenntartsa a térség ellátásbiztonságát és gyorsítsa a zöld energiaátmenethez vezető folyamatokat.

Megkezdődött az orosz atomfegyverek átszállítása Fehéroroszországba - jelentette be Aljakszandr Lukasenka elnök. Minszk és Moszkva csütörtökön előzőleg megállapodást írt alá arról, hogy a nukleáris tölteteket egy különleges létesítményben fogják tárolni, amely körülbelül egy hónap múlva készül el. Korábban az Európai Unió, a NATO és az Egyesült Államok is bírálta az orosz lépést.

Bejelentette a Wagner csoport bahmuti kivonulásának kezdetét a zsoldoscsoport alapítója. Jevgenyij Prigozsin közölte, hogy az egység július 1-jéig fogja átadni állásait, valamit lőszerkészleteit és egyéb ellátmányát az orosz hadseregnek. Jevgenyij Prigozsin már többször bejelentette, hogy kivonja csapatait a területről. A zsoldoshadsereg alapítója korábban az elégtelen lőszerellátásra hivatkozott.

Közös hadgyakorlatot tart június elejéig több NATO-tagország az északnyugat-szlovéniai régióban. A művelet középpontjában a hegyi hadviselés áll, és összesen 760 katona vesz részt benne főként az Egyesült Államokból, Olaszországból, Németországból, Csehországból, Észak-Macedóniából, Albániából és Magyarországról. A hadgyakorlat a NATO egységének és elrettentő erejének demonstrálására szolgál.