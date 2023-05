Újabb, nagyon becsapós trükkel támadnak az SMS-csalók

A hazai mobiltelefonszámról érkező SMS a „Here's your verification code” üzenetet tartalmazza, valamint egy hatjegyű kódot. Mindebben az a megtévesztő, hogy az üzenet egy olyan számról érkezik, ahonnan valós megrendelések esetében is értesíthetik az interneten vásárlókat, de olyanok is megkaphatják, akik semmilyen vásárlással kapcsolatot folyamatot nem kezdeményeztek.

A divany.hu cikke alapján a gyanús üzenet – melyről képernyőmentést is mellékeltek – egy olyan számról érkezik, amelyről korábban egy dpd-futár értesítette a csomagot váró ügyfeleit. De ugyanerről a számról érkezhetett már bárkinek valós eBay vagy Amazon azonosító üzenet is – jegyzik meg.

A szóban forgó üzenet érdekessége, hogy az nem derül ki, hogy miféle azonosítót takar az SMS-ben küldött hat számjegyű kód, így az sem, hogy mi lehet az üzenetküldő célja. Meglehet, hogy az adathalászok legfrissebb trükkje, így aki hasonló SMS-t kap, semmiképp ne kattintson az esetlegesen abban szereplő linkre, és főleg ne adja meg személyes- vagy bankkártyaadatait.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, nemrégiben a Magyar Posta és az MVM nevében is próbálkoztak adathalászok, illetve csalók.

