Ezt az MVM-számlát véletlenül se akarja befizetni

Online MVM NEXT <hairstore@care.sprinklr.com> – erről az email-címről küldenek levelet olyan csalók, akik az MVM nevében küldenek ki "gázszámlát". Szerkesztőségünk egyik munkatársa is kapott ilyen felszólítást.

A számla sajnos nagyon eredetinek tűnik. Nyelvezete teljesen magyar, még a hivatali döccenőket is követi. fotó: Infostart

Az összeg is akkora, amelyet az évszakhoz igazítottak, azaz nem túl alacsony és nem is kirívóan magas, ha diktálós felhasználóról lenne szó. De átalány esetén is egy normális, közepes lakásnál is reális lehetne az összeg. Ahogy ez a fotónkon is látszik,

13 225 forintot próbálnak így megszerezni.

Amiről elsődlegesen fel lehet ismerni, hogy csalási kísérletről van szó:

A küldő emailcím url-je (hairstore@care.sprinklr.com) - véletlenül sem emlékeztet az MVM nevére.

A 48 órás sürgető klauzala - az MVM-re ez sem jellemző ebben a formában.

Nincs csatolt PDF - az MVM, ha emailben küld számlát, akkor azt csatolt PDF fájlban küldi.

Színezés és a reklám hiánya - Az MVM-es számlaértesítő üzenet mindig színes, felül az MVM Next aktuális reklámja található.

Arról már nem is beszélve, hogy a magas védelemre beállított Google levelezőrendszer az ilyen leveleket azonnal a Spam mappába dobja. Mi is ott találtuk meg.

Az MVM egyébként pont egy hónappal ezelőtt küldött figyelmeztetést az ilyen jellegű csalásról. Akkor külön hangsúlyozták, hogy "az emailben érkező elektronikus számlákon, vagy

számlaértesítőkön minden esetben szerepel az MVM Nextnél vezetett szerződéses folyószámla száma,

a számla száma, illetőleg feltüntetjük az átutaláshoz szükséges adatokat is (bankszámlaszám, illetve a közlemény rovatba szükséges számsort)".

Arra is felhívják a figyelmet, hogy "az MVM Next online ügyfélszolgálati honlapján sosem kérjük, hogy adja meg bankkártya adatait, azokat minden esetben a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges csak beírni".

További hasznos tanácsok az MVM honlapjáról ide kattintva érhetők el.

