Minden kiderült Ferenc pápa Kossuth téri miséjének zenei részéről

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után másfél évvel ismét Sapszon Ferenc Kossuth- és Liszt-díjas karnagyot, a Nemzet Művészét kérték fel a budapesti pápai szentmise zenei vezetésére.

A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és művészeti vezetője a Magyar Kurírnak nyilatkozva elmondta, 312 válogatott énekes - köztük az iskolához tartozó 190 énekes - hangja csendül majd fel az április 30-ai szentmisén a Kossuth téren 9.30-kor, a mise "gerinceként" Kodály Zoltán Magyar miséje szól majd Koloss István ünnepi hangszerelésében.

Ismert, a kórus létszáma másfél éve 2100 fős volt, ám akkor - a koronavírus-járványnak is köszönhetően - két év volt felkészülni, ez alkalommal csak hetek, így a leszűkített énekkar részben otthon, egyedül tanulja a felcsendülő műveket, de a NEK tapasztalataiból sokat merít a karnagy, aki hozzátette, reméli, ezúttal is a Szentlélek lesz a főszereplő.

Fontosnak nevezte még az alkalmazkodási képességet, így arra is felkészülnek, ha egy liturgikus rész hosszabb vagy rövidebb lesz, "szükség van improvizációra, gyors döntésekre".

"Nagyon fontos, hogy a szent eseményeken

az Egyház azt mutassa meg, hogy ő kicsoda. Ne úgy akarjunk népszerűek lenni, hogy utánozzuk a világot,

hanem legyünk önmagunk, higgyünk abban, hogy nagy vonzerőnk van. (...) ne érjük be azzal, hogy így is jó lesz" - szögezte le.

A művek kiválasztásánál szempont volt, hogy a hívek minél több mindenbe be tudjanak kapcsolódni, a helyszínen énekfüzet is mindenkinek a kezébe kerül majd. Felcsendülnek továbbá Harmat Artúr, César Franck, Liszt Ferenc, Rahmanyinov és Marco Frisina szerzeményei is, ahogy népénekekkel is lehet találkozni.

A szentmise előtt félórás előkészület lesz, ezalatt jár körbe autón a pápa a Kossuth téren.

A kórust az Operaház zenekara kíséri.

