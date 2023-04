Kaptunk még egy kis haladékot a fordulatig - időjárás-jelentés

Az észak-európai centrummal rendelkező nagykiterjedésű anticiklon hatására a kontinens nagy részén továbbra is eseménytelen, nyugodt az időjárás. Csapadéktevékenységet a hazánktól északnyugatra távolodó hidegcsepp, valamint a Fekete-tenger térségében örvénylő ciklon okoz. Utóbbi vidékről még 50 mm-t is meghaladó csapadékmennyiséget jelentettek. Eközben a kontinens legmelegebb része továbbra is az Ibériai-félsziget, ahol a csúcshőmérséklet helyenként a 30 fokot is eléri.

A következő napokban a Kárpát-medence egyre inkább az észak-európai magasnyomás uralma alá kerül,

ennek következményeként gomolyfelhős, napos időre van kilátás.

Pénteken több gomolyfelhő lesz felettünk, melyek időszakosan össze is állhatnak, de csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szél sokfelé megélénkülhet, illetve északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 21 fok között valószínű.

A korábbi napok előrejelzésével ellentétben szombaton még napos idő várható gomoly- és helyenként fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül. Az északkeleti, a Fertő térségében a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet 1 és 9, a csúcsérték 16 és 21 fok között alakul.

Vasárnap akár 23 fok is lehet, de megérkezik az eső is.

