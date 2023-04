Fúrt kutak: részletezték a kedvezményeket

Egy mezőgazdasági kút bevizsgálásának költsége elérheti a kétmillió forintot, és egy vállalkozás akár tíz ilyen kúttal is rendelkezhet - hívta fel a figyelmet kérdésében Dócs Dávid, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője.

"Magyarországon még mindig több százezer ember megélhetését és a mezőgazdasági termelékenység hatékonyságát biztosítják a kutak. Ezeket a kutakat már évekkel ezelőtt is megpróbálta a magyar kormány összeíratni, és reméljük, hogy az a sarc ami ezután szokott következni, az csak ami fantáziákban él, és soha nem fog valósággá válni. Ám a mezőgazdasági célú kutak esetén szükséges megemlíteni, hogy ha nem is lesznek megadóztatva, ezeknek a kutaknak a bevizsgálása, engedélyeztetési eljárása is óriási terhet és hatalmas kiadásokat jelent a gazdálkodók esetében."

Az 50 méteres mélységet el nem érő kutaknál adminisztratív könnyítéseket vezet be a kormány. A mélyebbeknél viszont fontos a bevizsgálás a környezet és a vízbázisok védelme érdekében - közölte válaszában Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Mint mondta, az 50 métert el nem érő kutak esetében

meglesz a könnyítés és nem fognak vízórát felszerelni rá.

Az ennél mélyebb kutak azonban "már nem a kerti kis locsolásról szólnak, hanem gazdasági tevékenységről".

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy az 50 méternél mélyebb kutakat mindig is csak vízjogi engedéllyel volt szabad működtetni, és bizony aki nem tartja be a törvényeket, az most nem jár jól.

