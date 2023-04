Nem valami biztatók a magyar autósok túlélési esélyei

2021-ben a magyar személygépkocsik több mint 70 százaléka 10 évnél is idősebb volt, de a valamivel több mint 4 millió forgalomban lévő autó 18,6 százaléka a 20 éves kort is meghaladta – idézi az Eurostat adatait a Pénzcentrum. A helyzet mára sem igazán javult, a KSH összesítése alapján a hazai autópark átlagéletkora 2022-ben meghaladta a 15 évet.

A KSH márkákra bontva is közölte a forgalomban lévő autók átlagéletkorát, és arra jutottak, hogy a Dacia adta összességében a legfrissebb kocsikat a hazai autóparkban, de már ezek is 6,9 évesek átlagosan. 10 éves átlagkor alatt van még a KIA és a Lexus is.

A legöregebb átlagkorú autómárkák között régi, szocialista gyártmányokat találni, illetve olyan, már megszűnt gyártókat, mint a Daewoo vagy a Saab. A közkedveltebb márkák közül a Volkswagenek, Opelek és a Fiatok is becsúsznak már a 17 éves átlagéletkor fölé. De az Audi, a Suzuki, a Peugeot és a Seat forgalomban lévő autói is lassan nagykorúak lesznek az átlagéletkort tekintve – olvasható a gazdasági híroldalon.

Mint azt kiemelik, a fenti összesítés nem pusztán az átlag magyar autóvásárló anyagi helyzetéről „súlyos látlelet”, hanem azt is magában hordozza, hogy a baleseteknél sokkal nagyobb veszélyben lehetnek azok, akiknek csak öreg autóra futja. Szemléltetésnek az ausztrál autóminősítő intézet alábbi videóját csatolták, amiben azt vizsgálták, hogy milyen az, amikor egy 20+ éves autó ütközik egy modernebbel. Az eredmény sokkoló:

Mialatt a 2015-ös Toyota Corolla 5 csillagos értékelést kapott a biztonságra (12,93 pont a 16-ból), addig a 1998-as 0,4 (!) pontot szerzett a törésteszten. A szakértők szerint utóbbi kocsi szerkezete „katasztrofális” sérüléseket szenvedett, ahol a vezetőre nézve rendkívül nagy a súlyos fej-, mellkas- és lábsérülések kockázata – olvasható mások mellett.

Nyitókép: Pixabay