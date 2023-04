A főváros nem ismer akadályt: uniós pénzből épít újabb gátat

Tüttő Kata arra hívta fel elsőként a figyelmet az InfoRádióban, hogy nincs kiépítve megfelelően Budapest árvízi védelme, sőt keveset is beszélünk a hiányosságairól, mert 2013 óta nem látott a főváros nagy árvizet. Az utóbbi években inkább a szárazság okozott gondot, de a főpolgármester-helyettes rámutatott, az időjárás egyre szélsőségesebb lesz, emiatt bármikor jöhet egy újabb árvíz.

"2013 óta Budapest érdemben nem jutott egyről a kettőre árvízi védekezésben, mert központi költségvetési forrás nincsen, a kormány nem gondolkozik Budapest árvízvédelméről, miközben ez állami feladat" – mondta a politikus.

Jelezte, Budapest pályázott az Európai Uniónál, és ebből a forrásból két területen történik most gátépítés.

A budai oldalon az úgynevezett Csillaghegyi öblözetben Pünkösdfürdőnél már megépült a gát, most készül egy az Aranyhegyi pataknál, és zajlik a római part tervezése.

A Duna másik oldalán az észak-pesti részen kezdenek most bele szintén uniós forrásból egy gátszakasz megépítésébe, amely nagyjából 35 ezer ember védelmét biztosítja. A Megyeri csárdától délre eső első rész építése indulhat most el. "A folytatásának a tervezését is elvégezzük az Európai Unió támogatásával, abban bízva, hogy előbb-utóbb lesz közös gondolkodás Budapest árvízvédelméről a magyar kormánnyal is" – mondta Tüttő Kata.

Nyitókép: Mohai Balázs (MTI)