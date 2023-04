Kordonbontás, 3. menet

A kordonok elbontása és összeláncolása után a Momentum parlamenti képviselői kifeszítettek egy molinót is a Karmelita kapujára, amin a következő üzenet áll:

„Követeljük az önkényuralmat eredményező különleges jogrend és a rendeleti kormányzás felszámolását, az Országgyűlés kormányt ellenőrző szerepének helyreállítását!”

A tervek szerint a bontással nem lesz vége az akciónak, váltott műszakokban 24 óráig őrzik majd a kordonokat – írja a 444.hu. Tudósítójuk szerint a résztvevők – többek között Hadházy Ákos, Orosz Anna, Hajnal Miklós és Gelencsér Ferenc –

reggel 7 óra után érkeztek a helyszínre, és kezdtek akcióba, amit az ott tartózkodó néhány tucat rendőr nem akadályozott meg.

A Hvg.hu beszámolója szerint Hadházy Ákosnak, illetve az őt követő sajtónak – a kormányülésre érkező – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest sikerült szóra bírnia. Mikor megkérdezték tőle, hogy „Hol lehet öntől kérdezni?”, azt felelte: „Itt lehet most, hallgatom”.

Mint olvasható, Varga Mihály meglepetten konstatálta a sajtó jelenlétét, mikor nem sokkal fél 8 előtt megérkezett a Karmelitához. Néhány perccel később befutott egy kormányautó is, ami az újságírókkal szembesülve inkább kitolatott, így nem derült ki, ki ült benne.

Orbán Viktort miniszterelnököt ezúttal sem lehetett megközelíteni, ő a kordonbontás helyszínét kikerülve, a Sándor-palotába parkolt be (amit egy folyosó kö össze a Karmelitával).

A Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc azt mondta: addig fognak visszajárni, amíg van kordon a Karmelita körül. Arról is beszélt, hogy a sajtószabadságért voltak itt, ez nem változott, de most már a különleges jogrend problémájára is fel akarják hívni a figyelmet.

A Momentum egy rövidebb videót is közzétett a közösségi oldalán a reggeli eseményekről.

Nyitókép: Hadházy Ákos/Facebook