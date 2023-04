Csak a magyar kormányon múlik a pedagógusok béremelése az uniós biztos szerint – a nap hírei

A foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős uniós biztos szerint csak a magyar kormányon múlik a pedagógusok béremelése. Ujhelyi István EP-képviselő fordult írásbeli kérdéssel Nicolas Schmithez, aki hivatalosan is megerősítette, hogy a pedagógusok béremelésére szánt uniós pénzek most is elérhetőek, azok mielőbbi felhasználásáról kizárólag a magyar kormány dönt. Az illetékes egyebek között egyértelművé tette, hogy a pedagógusok béremelésére szánt pénzt a kormány az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszból finanszírozná, amelyre a forrásokat az Európai Szociális Alap Pluszból hívnák le. Ezt a forrásfelfüggesztések nem érintik.

Magyarországon az egyik legalacsonyabb a bérköltség az Európai Unióban. A Portfolio az Eurostat adatai alapján azt írta: Magyarországon kifejezetten olcsó termelni, az egy munkaórára jutó bérköltség 10,7 euró, ennél csak a román és a bolgár bérköltségszint alacsonyabb. A legmagasabb átlagos óránkénti munkaerőköltségek Luxemburgban, Dániában és Belgiumban regisztrálták. A mutató tartalmazza a bérek adóvonzatát is, és azt fejezi ki, hogy egy munkáltatónak mennyibe kerül az alkalmazott foglalkoztatása.

Donáth Annát, a Momentum európai parlamenti képviselőjét jelöli a párt listavezetőjének a 2024-es EP-választáson. A Momentum küldöttgyűlésének döntéséről beszámoló közleményben azt írták, Donáth Annát a listán Cseh Katalin EP-képviselő követi. Közölték, hogy a jövő évi EP-választáson az országgyűlési választás óta először mondhatnak majd véleményt a választók a magyar kormány politikájáról. A választás tétjének nevezték azt is, hogy az ellenzék milyen formában, mely párt vagy pártok vezetésével fordul rá a 2026-os országgyűlési választásra.

Tájékoztató honlapot indított az Autisták Országos Szövetsége az autizmus világnapján. Az autizmus spektrumzavar az egyik leggyakrabban diagnosztizált fejlődési rendellenesség. A szövetség kiemeli: a diagnózissal rendelkező emberek és családtagjaik élethosszig tartó támogatást és figyelmet igényelnek, amihez azoknak, akik kapcsolatba kerülhetnek velük, hiteles információra van szükségük, és ebben segíthet az infobazis.aosz.hu oldal.

A magyar kormány folyamatosan párbeszédet folytat az autizmussal élőket képviselő szervezetekkel - emelte ki Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán az autizmus világnapja alkalmából. Azt írta, hogy az autizmus ügye Magyarországon több mint 100 ezer embert érint, a nemzetközi előfordulási gyakorisági adatok szerint ma már minden 68. gyermek autista. A bejegyzése mellett egy videót is megosztott, melyben a kormány köszönti az autizmussal élőket és köszöni az Autisták Országos Szövetségének lelkiismeretes munkáját.

Alapvető emberi kötelesség, hogy minden bajbajutottat megsegítsünk - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Ungváron, ahol átadta a Veszprém városa által humanitárius segélyként felajánlott 14 városi autóbusz első hat járműből álló tételét. A hat darab, jó állapotban lévő jármű közül öt Ukrajna olyan városaiba kerül, ahol a háború következtében részben megsemmisült a buszpark, egy pedig Kárpátalján teljesít majd szolgálatot.

Az Európai Bizottság közölte, hogy az orosz olaj hordónkénti 60 dolláros árplafonja hatékonynak bizonyult így az egyelőre változatlanul marad. A portfolio a Bloombergre hivatkozva azt írja: a Nemzetközi Energiaügynökség megállapította, hogy az intézkedés elérte célját, csökkentette Moszkva bevételeit és megakadályozta a globális olajárak megugrását. Az uniós jogszabályok szerint az a cél, hogy az orosz árplafont 5 százalékkal a piaci átlagár alatt tartsák.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformját követelte videoüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott: Oroszország megölt egy öt hónapos gyermeket, egy nappal később pedig átvette az ENSZ Biztonsági Tanácsának soros elnöki tisztét. Szavai szerint ez az efféle intézmények teljes csődjét mutatja.

Az Európai Unió fel fog lépni az ENSZ Biztonsági Tanácsának orosz elnöksége alatti esetleges visszaélésekkel szemben - figyelmeztetett az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-bejegyzésében. Josep Borrell rámutatott: annak ellenére, hogy Oroszország a Biztonsági Tanács állandó tagja, folyamatosan megsérti az ENSZ jogi kereteinek alapjait.

A Jekatyerinburgban kémkedés gyanújával őrizetbe vett amerikai újságíró fogva tartásáról folytatott telefonos megbeszélést Szergej Lavrov, az orosz és Antony Blinken, az amerikai diplomácia vezetője - közölte az orosz külügyminisztérium. A moszkvai tájékoztatás szerint az üggyel kapcsolatban Lavrov kiemelte, hogy Evan Gershkovichot tetten érték, amikor újságírói státuszának álcája alatt próbált meg államtitoknak minősülő adatokhoz jutni, sorsáról pedig bíróság fog dönteni.

Láthatatlan Krisztusoknak nevezte a mai világban szenvedő embereket és népeket Ferenc pápa, aki személyesen vezette a hívőkkel teli Szent Péter téren a virágvasárnapi misét, amely megnyitotta a római nagyhetet. A teret megtöltő mintegy hatvanezer hívő és turista tapssal köszöntötte a Vatikánba szombaton visszatért egyházfőt. Ferenc pápa a homíliában Jézus passióját a mai világban tapasztalt testi és lelki szenvedésekkel hasonlította össze és hangoztatta: az emberiségnek nem szabad a magány, az elszigeteltség rabjává válni. A misét követő beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik, miközben néhány napot kórházban töltött, az egészségéért imádkoztak.