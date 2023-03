Polt Péter beszámolt a parlamentben

Az ügyészség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és az annak elfogadásáról szóló határozati javaslat együttes általános vitájában előterjesztőként Polt Péter legfőbb ügyész arra emlékeztetett: a vádhatóság legfőbb alkotmányos feladata az állam büntetőigényének érvényesítése, ebben pedig meghatározó jelentősége van annak, mikor zárult le az elkövetéshez képest jogerősen a büntetőeljárás.

Megemlítette: a pandémia miatt a kevesebb személyes érintkezést igénylő megoldásokat választotta az elmúlt években az ügyészség, ez pedig kedvezően hatott az eljárások időszerűségére és törvényességére is.

Polt Péter egyértelműen pozitív jelenségnek nevezte, hogy

az utóbbi években "következetesen csökkent" a regisztrált bűncselekmények száma, a tíz év alatt kétharmados csökkenés "rendkívül optimista feltételezésekre adhat alapot",

ha egyes években meg is tört ez a trend.

A legfőbb ügyész jelezte, 2021-ben 98,8 százalék volt a váderedményesség, a vádlottak 89,7 százaléka esetében a bíróságok az ügyészi kezdeményezéssel mindenben egyező ítéletet hoztak.

Megemlítette: tavalyelőtt az ügyészi fellebbezések 85,4 százalékban súlyosbításra irányult, majd sajnálatosnak nevezte, hogy csak az esetek 27,3 százalékában volt eredményes az ilyen kezdeményezés. Polt Péter szerint ezért nem feltétlenül a jogszabályok szigorítására, hanem az alkalmazás módosítására van szükség.

A legfőbb ügyész kitért arra is: az utóbbi években több intézkedés tette eredményesebbé a kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmények elleni fellépést, majd megemlítette, 2021-ben 70-nél több jogerősen lezárt ügyben fordultak a Kúriához amiatt, hogy - jogellenesen - elmaradt a kiskorú sérelmére elkövetett cselekményben elítélt személy foglalkozástól eltiltása.

Polt Péter arról is beszélt: a gazdasági bűncselekmények között a tárgyévben nagy szerepe volt a költségvetési csalásnak, tegyék azt a hazai vagy az uniós büdzsé termére. A mennyiségi mutatók az elmúlt évekhez képest szignifikánsan nem változtak - jegyezte meg, azt hangsúlyozva, speciális felkészültséget és alapos, precíz munkát igényel ezen bonyolult ügyek feltárása.

Jelezte: a tárgyévben

megnőtt a pénzmosási ügyek száma,

amiben szerepe volt annak is, hogy 2021 első napjával a korábban orgazdaságként elbírált cselekmények is ebbe a kategóriába kerültek; ezzel szerinte a gyakorlatban is jobban alkalmazható, a nemzetközi normákhoz is jobban illeszkedő lett a hazai szabályozás.

Polt Péter azt közölte: 2021-ben a hivatali vesztegetések száma "lényegében nem változott", a növekedés olyan ügyekkel magyarázható, ahol tömeges - egyik esetben például több mint négyezer rendbeli - elkövetés történt. Megemlítette: növelte a számokat a hálapénz adását és elfogadását büntetendővé tétele.

A legfőbb ügyész az írásbeli beszámolóhoz fűzött kommentárban arra is kitért: 2021 áprilisában az Európai Ügyészséggel való együttműködésről szóló megállapodást írtak alá, partnere a magyar vádhatóságot pozitív példaként említette, jelezve, harmonikus az együttműködés, minden megkeresést teljesítenek a felek.

Polt Péter arról is szólt: "az ismert nehézségek ellenére" szilárd és megalapozott volt az ügyészség gazdálkodása.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos