Novák Katalin Törökországba utazik

Novák Katalin szerdától péntekig a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok százéves évfordulója alkalmából hivatalos látogatásra utazik Törökországba - közölte a Sándor-palota. A köztársasági elnök ellátogat többek között Ankarába, valamint az ország földrengés sújtotta területeire is.

Az államfő háromnapos törökországi látogatásának politikai, humanitárius és kulturális vetülete is lesz, és tükrözi majd a két ország közötti szövetségesi, baráti kapcsolatokat.

Novák Katalin Ankarában találkozik majd Recep Tayyip Erdogán török elnökkel. Ezt követően az államfő ellátogat a földrengés sújtotta területekre is, ahol első kézből tájékozódik majd arról az emberfeletti munkáról, amellyel a februári földrengést követően 167 magyar szakember és 29 mentőkutya összesen 35 ember életét mentette meg - közölte a Sándor-palota. További lehetséges aktualitások Az Országgyűlés kedden szavazhat egy Törökországgal létrehozandó katonai keretmegállapodásról. Azt viszont egyelőre nem tudni , mikor kerülhet a Ház elé Svédország NATO-csatlakozásának ügye. Erre a tagországok közül már csak a török és a magyar kormány nem bólintott rá. Hétfőn a Türk Államok Szervezetének utolsó olyan országa – Üzbegisztán – is nagykövetséget nyitott Budapesten, amelynek eddig nem volt ilyen képviselete hazánkban. A korábban Türk Tanács nevet viselő együttműködés legerősebb tagja Törökország; Magyarországnak – és Türkmenisztánnak – megfigyelői státusa van. Törökország hozta tető alá az ukrajnai háború okozta gabonapiaci zavar megoldására hivatott egyezményt, amely ugyanakkor más kelet-európai országok mellett Magyarországon is komoly piaci zavarokat okoz, ami ellen a kormány lengyel segítséggel kíván ismét fellépni. Az egyezményről a napokban a Erdogan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt

Nyitókép: Facebook/Novák Katalin