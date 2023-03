Vérdíjat tűztek ki a Duna-parti facsonkítóra

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk valaki vagy valakik fákat rongáltak meg a dunakeszi Duna-parton. Bemetszették a törzsüket, hogy azokat ki kelljen vágni. A város rendőrségi feljelentést is tett.

Most a Dunbakeszipost azt írja, hogy a polgármester nyomravezetői díjat is kitűzött. Mára az is kiderült, hogy láncfűrésszel csonkították meg az életerős fákat.

Azért veszélyes a tette, mert a fák gyökérzete a partot is védik a leomlástól.

Dióssi Csaba úgy fogalmazott a nyomravezetői díj annak jár, aki "érdemi információval tudja segíteni a rendőrségi nyomozást”.

Az Infostart úgy értesült, hogy a városban azt találgatják, kinek "zavarhatta a dunai panorámáját néhány fa". Mindenesetre a helyi lap szerint a kommentelők szinte kivétel nélkül felháborodtak a rongáláson, olykor nyomdafestéket is alig tűrő szavakat használva.

Nyitókép: Tóth Eszter, Dunakeszi főkertésze