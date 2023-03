Barbár facsonkítás Dunakeszin, valakinek zavarhatták a Duna-parti panorámáját

Tóth Eszter, a város főkertésze a Dunakeszipostnak elmondta, hogy “az elmúlt időszakban egyre több lakossági bejelentés érkezett, hogy a Duna sor északi szakaszán sajnos több vízparton álló fában kárt okoztak.”

A terület a nagyvízi meder része, állami tulajdonban van. Kezelője a Közép Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. Az illetékeseket értesítették, a helyszíni szemlék megtörténtek. Kiderült, hogy “a fák törzsét kb. egy méter magasságban teljes keresztmetszetben átvágták". Egyértelmű, hogy

ezek után ki kell vágni őket.

A főkertész arról is beszélt, hogy a parti sávban, főként ezen a szakaszon azért is veszélyes a fakivágás, rongálás, mert itt a folyó folyamatosan bontja a partfalat, sokszor nagyobb földtömeg szakad le, ezek a nagy fák pedig kiterjedt gyökérzetükkel tartják azt. Ha a fa elpusztul, a gyökere is elkorhad, és a partfal könnyebben károsodik, omlik le, helyrehozhatatlan károkat okozva a partfalban, az útban, a parti házsorban.

Az Infostart helyi forrásokból úgy értesült, hogy vadkamerákat helyeznek ki ezek után a környékre. Nem hivatalosan azt is megsúgták, hogy valószínűleg valakinek a "kilátásátt,

a panorámáját zavarhatták a fák".

A város egyébként feljelentést tett a rendőrségen.

Nyitókép: Tóth Eszter, Dunakeszi főkertésze