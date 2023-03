A DK nem ellenzéki egyeduralmat szeretne, de...

Dobrev Klára erről a Partizán YouTube-csatornán beszélt, ahol kifejtette: nem lenne könnyebb férje és a párt vezetője, Gyurcsány Ferenc nélkül.

Úgy véli, a nemzetközi piac is az Európai Unió már nem bízik a magyar kormányban, egyebek mellett azért, mert az országnak nincs egy valós, átlátható költségvetése. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben ő három hónap alatt képes lenne megállapodni az EU-val és az év végére egy számjegyűre csökkentené az inflációt.

"Nem az európai inflációt fizetjük meg, hanem az Orbán-kormány árát, és az Orbán-kormány sajnos egyre többe fog nekünk kerülni" - mondta.

Az árnyékminiszterelnök abban hisz, hogy az Orbán-kormány ellen egy erős baloldali programmal lehet választást nyerni.

A DK ennek a vezető ereje akar lenni, de nem az egyeduralkodója, mert a pártok együttműködésre vannak kényszerítve a választójogi törvény miatt

- jelentette ki az ellenzéki politikus.

"Ez az orbáni törvény arra kényszeríti az ellenzéki pártokat, hogy azt a fajta politikai vitát, ami nélkül nincs demokrácia, mérhetetlenül elfojtsa. Mást gondolunk zöldek, liberálisok, szociáldemokraták, jobboldaliak egy sor dologban; imádnám azt az országot, ahol végre az adókulcsokról lehetne vitatkozni és hasonló szakpolitikai dolgokról, ami egyébként a politika lényegét jelenti Nyugat-Európában. Tehát az, hogy önálló arcot akar mindenki megmutatni most ebben a helyzetben, azt megértéssel figyelem, és bennem nincsen olyan mondat, mint ami elhangzott például Donát Annától augusztusban, hogy nincs szükség a kis pártokra, egy párt kell az ellenzéki oldalon. Nem, ez egy színesebb világ, és nem az a lényeg, hogy hány párt van. Úgy is gondolnám, hogy az is a feladatunk, hogy a zöld, a liberális, a konzervatív gondolatot is megtartsuk. Egyvalamit viszont tudok, vagy legalábbis én így hiszem: azt, hogy baloldali, szociáldemokrata kormányzásra van szüksége ennek az országnak, és ahhoz, hogy Orbán Viktor rendszerét legyőzzük, ahhoz ennek az Orbánnal szemben álló politikának kell hogy legyen erős, kormányzóképes alternatívája."

Nem az a baj, hogy a DK erősödik - az a baj, hogy a többi párt nem erősödik, és az a fő feladat, hogy mindenki erősödjön - fogalmazott Dobrev Klára a műsorban.

(A nyitóképen: Dobrev Klára a párt EP-képviselője beszédet mond a DK országos nagy rendezvényén Pécsen, az Expo Centerben 2023. február 21-én.)

Nyitókép: MTI/Ruprech Judit