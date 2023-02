Nyugdíjasok, figyelem: fontos információk a kedvezményes utazáshoz

Magyarországon a nyugdíjasok a nyugellátás intézménye mellett számos kedvezményben részesülnek, hogy nyugodtabban, kedvezőbb anyagi feltételek mellett élvezhessék jól megérdemelt nyugdíjas éveiket. A nyugdíjasok körében népszerű kedvezmények közé soroljuk az utazási támogatást is, amit a nyugdíjas igazolvány, azaz az ellátottak utazási utalványa birtokában vehetnek igénybe – írja a Pénzcentrum.

A köznyelven „nyugdíjas igazolvány” vagy „nyugdíjas bérletigazolvány” kifejezéssel illetett okmány 2013. március 31-ig volt használható, ma már „ellátottak utazási utalványa” címen kell keresnünk a juttatást. Az ellátottak utazási utalványa a magyar nyugdíjasok alapjogai közé tartozik, a nyugdíjas igazolvány feljogosítja a nyugdíjasokat a közforgalmú személyszállítási eszközökön (azaz olyan járműveken, mint a vonat, a helyközi autóbusz, a HÉV, az elővárosi autóbusz, a komp, a rév) való kedvezményes utazásra.

A nyugdíjas igazolvány igényléséhez a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott „ellátottak utazási utalványa”, az aktív korúak esetében pedig a járási hivatal által kiállított igazolás szükséges. A nyugdíjas igazolvány kiállításához be kell mutatni a felsorolt okmányokat és a nyugdíjas személyi okmányait, magát a kedvezményt pedig a tömegközlekedési járműveken is be kell tudni mutatni az ahhoz tartozó kedvezményes bérlettel egyetemben.

Az igazolván a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító az utazási utalványt a tárgyév március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be.

A nyugdíjas igazolvány a legtöbb személyi okmányhoz hasonlóan egy egyszerű, kétoldalas kártya, amelyen szerepel a nyugdíjas arcképe és adatai. Fontos: a nyugdíjas igazolvány önmagában személyazonosításra nem alkalmas okmány, éppen ezért, hogy érvényesen használhassuk, fel kell tudnunk mutatni a hozzá tartozó érvényes, arcképpel ellátott személyigazoló okmányunkat.

Nyitókép: Pixabay