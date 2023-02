Megkapta az NVB jóváhagyását az új országgyülési képviselő – Momentum: még nincs vége

Kiadta Ráczné Földi Juditnak a januárban elhunyt Kordás László országgyűlési mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteken (13 igen és 1 nem szavazattal hagyták jóvá). A tavalyi parlamenti választáson a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd országos listájának 30. helyén mandátumot szerző Kordás László január 30-án hunyt el.

A jogszabály szerint a listán szerzett mandátum megüresedése esetén a jelölőszervezet nevezheti meg, kinek kéri kiadni a mandátumot. A közös pártlistát állító jelölőszervezetek a Demokratikus Koalíció törvényes képviselőjét hatalmazták meg, hogy bejelentse, kinek kéri a mandátum kiadását, ő pedig a közös pártlista 62. helyén szereplő Ráczné Földi Juditot jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére.

Miként arról korábban az Infostart is beszámolt, a Momentum bejelentette, hogy mint az egyik jelölőszervezet nem támogatják Ráczné Földi Judit jelöltségét. A párt szerint „offshore-lovagoknak” nincs helye az Országgyűlésben. Más ellenzéki pártok is kifejezték nemtetszésüket.

Az eredeti meghatalmazás röviden arról szólt, hogy a Momentum, mint az egyik jelölőszervezet megbízta a DK-t, hogy amennyiben az országos listáról megválasztott országgyűlési képviselő megbízatása valamiért megszűnik, akkor a Demokratikus Koalíció gyakorlatilag a Momentum nevében is eljárva kiválaszthatja a listáról azt jelöltet, amelyiket szeretné. Ezen meghatalmazás alapján dönthetett arról a DK önállóan, hogy nem a listán soron következő jelöltet, Manhalter Dávidot ülteti be az Országgyűlésbe – emlékeztet a Telex.

Ám a Választási Bizottság a friss határozat szerint a február 13-ai állapotot vette figyelembe, a Momentum elnöke pedig csak ezután nyújtotta be a meghatalmazás visszavonását.

A DK döntés után kiadott közleményében üdvözölte az NVB csaknem egyhangúlag meghozott döntését, és felhívta a figyelmet arra, hogy a választott tagok mellett igennel szavazott például a DK, az LMP, a Jobbik és a Párbeszéd NVB-delegáltja is az ülésen, kizárólag a momentumos delegált szavazott nemmel. „Ezzel meghiúsult a Momentum kísérlete, amely során egy korábban megadott meghatalmazás visszavonásával akarták jogilag megakadályozni, hogy a DK élhessen a pártot megillető jelölési jogával.”

A Momentum is azonnal reagált. A párt közleménye szerint a NVB döntése alapján a Momentum Mozgalom támogatása nélkül is lehet parlamenti képviselő Ráczné Földi Judit. A párt a Kúriához fordul, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújt be a Nemzeti Választási Bizottság döntésével szemben.

„Az ellenzékben is vannak a parlamenti képviselőségre méltatlan politikusok – írják. – A párt szerint márpedig Ráczné Földi Judit nem méltó arra a képviselői mandátumra, mert hazudott. Hazudott, hiszen az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozat ellenére aláírási joga volt egy offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozásban. Gelencsér Ferenc pártelnök szerint ezen a tényen az sem változtat, hogy a Nemzeti Választási Bizottság, több ellenzéki párt egyetértő támogatásával, egy újabb hazudozó, DK-s politikust akar bejuttatni a magyar Országgyűlésbe.”

