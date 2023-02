Polgármesterek reménye: már jövőre megvalósulhat a Budakeszi út felújítása

Reggelente a városközpont felé, délután pedig a fővárosból kifelé tartók kénytelenek hosszú dugóban araszolni a Budakeszi úton. A fontos útszakasz felújításának tervezése már elkezdődött.

"A cél az, hogy minél többen hagyják az autójukat kint, és ha lehet akkor közösségi közlekedéssel, busszal jöjjenek" – mondta az InfoRádióban Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere. Szerinte Budakeszin akkor teszik le a P+R parkolóban a gépkocsit és szállnak át a buszra, ha az a buszsávon tud végigsuhanni. Megjegyezte: ez hosszú távon azoknak is jó, akik az autóba maradnak, mert csökken a dugó. A legjobb pedig azoknak, akiket a busz a Széll Kálmán téren a metró kapujában tesz le.

A legfontosabb, hogy az út alatt húzódó elöregedett víznyomócső cseréje is része legyen a beruházásnak, és ne kelljen évekkel később ismét feltúrni a környéket.

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere szerint a Budakeszi út "nagyon rossz állapotban van", és hozzá kapcsolódóan a Nagykovácsi út is. "Nemcsak a Budapest Közút toldozgatja-foldozgatja ezt, hanem tavaly már olyan állapotok voltak, hogy a II. kerületi saját forrásból szállt be egy útszakasz rendbehozatalába" – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy bízik abban, hogy a felújítás már jövőre megvalósulhat.

Őrsi Gergely azt mondta, azon dolgoznak, hogy az ehhez kapcsolódó szakasz is – például a Szilágyi Erzsébet fasor Budagyöngye és a János Kórház között – szintén közlekedésre alkalmas állapotba kerüljön. Ez a beruházás már idén megvalósulhat.

A Budapest Közút folyamatosan igyekszik a kátyúkat és a kisebb-nagyobb úthibákat kijavítani, de a megoldást a teljes felújítás jelenti.

A beruházás Budakeszit is érinti. Győri Ottilia, a település polgármestere elmondta, a tervezési folyamatnak egy olyan alsó átkötő út is a része, amivel Budakeszi belső közlekedését is javítani tudják. A Domb utcát összekötik a Budaörsi úttal, a Budaörsi utat pedig a Pátyi úttal, így a közlekedők egy részének nem kell kimennie Budakeszi főutcájára, hanem már az alsó szakaszon keresztül is haladhatnak.

Az InfoRádió a beruházásért felelős Építési és Közlekedési Minisztériumtól érdeklődött, hogy lesz-e pénz a fejlesztésre. Cikkünket frissítjük, amint a tárca válaszol.

