Fontos időpontok – itt a 2023-as nagy közúti ellenőrzések naptára

Idén is lesznek európai szintű közúti ellenőrzések. 2023-ban összesen kilenc nemzetközi akció várható a ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) szervezésében. Ezek az ellenőrzések 28 ország területére terjednek ki – írja a vezess.hu.

Idén az európai rendőrök egy alkalommal ellenőrzik a passzív biztonsági eszközök (a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek) használatát, két alkalommal a sebességhatárok megtartását, ugyancsak kétszer lépnek fel az ittasan, illetve drog hatása alatt vezetőkkel szemben, míg a tehergépkocsik és autóbuszok ellenőrzésére három alkalommal kerül sor. A fentieken túl idén is lesz egyhetes Focus on the Road kampány, mely a járművezetők figyelmét elvonó tényezők visszaszorítására irányul.

A ROADPOL 2023. évi európai ellenőrzéseinek teljes listája az alábbi:

Február 13-19.: „Truck & Bus” (tehergépjármű- és autóbusz-ellenőrzés)

Március 06-12.: „Seatbelt” (biztonságiöv-ellenőrzés)

Április 17-23.: „Speed” (sebesség-ellenőrzés)

Május 08-14.: „Truck & Bus” (tehergépjármű- és autóbusz-ellenőrzés)

Június 14-20.: „Alcohol & Drugs” (ittas, bódult állapotban vezetők kiszűrése)

Augusztus 07-13.: „Speed” (sebesség-ellenőrzés)

Szeptember 09-15.: „Focus on the Road” (figyelemelvonó tényezők elleni fellépés)

November 06-12.: „Truck & Bus” (tehergépjármű- és autóbusz-ellenőrzés)

December 11-17.: „Alcohol & Drugs” (ittas, bódult állapotban vezetők kiszűrése).

A 24 órás ellenőrzések közül a Speedmarathon várható időpontja április 21., az Alcohol & Drugs marathoné pedig június 17. és 18.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs