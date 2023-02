Őrületes számok jöttek a benzinkutakról

Jelentős növekedés tapasztalható a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai alapján a 2022-es Magyarországi üzemanyag-fogyasztásban. A legnagyobb kúthálózatok, így többek között a Mol, az OMV, a Shell eladásait összegezték.

A vezess.hu által idézett kimutatásból kitűnik: 2022-ben a sima 95-ös benzin forgalma 37 százalékkal nőtt, azaz 465 ezer literrel több fogyott belőle, és

a fogyasztás meghaladta a másfél milliárd litert.

Ugyanakkor tavaly a normál gázolaj eladása meghaladta a 2,9 milliárd litert, ami 693 ezer literrel több, mint a 2021-es adat.

A prémium benzinekből és gázolajokból kevesebb fogyott, hiszen azokra nem vonatkozott a 2021 év végén bevezetett 480 forintos hatósági ár.

Összességében a kimutatás szerint 4,6 milliárd liter üzemanyag fogyott hazánkban 2022-ben, ami 22,8 százalékkal haladja meg a 2021-re regisztrált 3,8 milliárd litert.

Mint ismert, nem lehet egyértelműen meghatározni a kiemelkedő mennyiség okát. Részben az számít, hogy egy ideig a hazai ársapkásnál jóval drágább volt az üzemanyag a környező országokban, ezért aki csak tudott, nálunk tankolt (már amikor tudott, voltak ugyanis üzemanyaghiányos időszakok is). A helyzet azonban később megfordult, és a magyar tankolás vált kifejezetten drágává (meg is fordult a benzinturizmus). Ráadásul hiába érezhették úgy itthon a közlekedők, hogy a hazai benzinár kedvező a többi országéhoz képest, a 480 forintos ársapka is bőven a 2021-es átlagárak fölött volt (benzin: 445, gázolaj: 462 forint), vagyis igencsak a zsebébe kellett nyúlnia minden közlekedőnek.

