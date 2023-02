Hatalmas könnyítés az önkormányzatoknak, ha spórolnak a gázzal - a nap hírei

Módosította a természetes személyek adósságrendezéséről szóló jogszabályokat a kormány. A családok csődvédelme szempontjából fontos rendelet egy hét múlva lép hatályba. A szabályozás felülírja az eddigi törvényt, illetve a kormány több korábbi rendeletét. Az új felső összeghatárokat meghatározó szabályozás azt is pontosítja, mit kell tenni a bírósági adósságrendezési eljárásban az adósnak, a családi vagyonfelügyelőnek, de lehetőséget ad arra is, hogy az adós kérelmezze a rendelet hatálybalépése előtt jogerőre emelkedett adósságtörlesztési végzés módosítását.

Új, ügyfélbarát módosításokat vezet be április 30-ától a kormány a lakásbiztosítások piacán. A rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az intézkedéstől azt várja, hogy fokozza a versenyt a lakásbiztosítási piacon, tovább erősíti a fogyasztók védelmét és kibővíti az ügyfelek lehetőségeit. A változás értelmében a vagyonbiztosítási szerződéseknél a közvetítőnek kifizetett összeg nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20 százalékát.

Mégsem kell kötbért fizetniük az önkormányzati cégeknek a fel nem használt földgáz után. Az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint az önkormányzati szövetségek javaslatára a jövőben a helyhatóságok cégeinek is csak a korábban lekötött földgáz-mennyiség 60 százalékát kell kötelezően átvenniük. Így mások mellett egyes települési távhőszolgáltatóknak sem kell kötbért fizetniük a nagyobb tételben fel nem használt földgáz miatt.

Felülvizsgálják a napelem-szabályozást, a témával következő ülésén foglalkozik az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs – jelezte a Világgazdaságnak az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közölte, hogy az érintett hatóság és a hálózati engedélyesek bevonásával már folyamatban van annak a szabályozásnak a felülvizsgálata, amely ideiglenesen megtiltotta a helyben fel nem használt villamos energia közcélú hálózatba betáplálását.

Rendkívüli bizottsági ülést kezdeményez az akkumulátorgyárak ügyében az LMP. Az ellenzéki párt az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának rendkívüli ülésén hallgatná meg a Magyarországra tervezett akkumulátorgyárakról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert és Lantos Csaba energiaügyi minisztert.

Újabb húsz vállalkozás elindítását támogatja a Start-program - jelentette be a fiatalokért felelős helyettes államtitkár. Nagy-Vargha Zsófia a program második fordulójának nyitóeseményén elmondta, a tavaly tavaszi első kiíráshoz képest most több mint kétszer annyian pályáztak, és határon túli magyarok is nagy számban jelentkeztek a programra.

Március 31-ig igényelhető bölcsődei támogatás. A vissza nem térítendő, legfeljebb havi 40 ezer forintos támogatást a Magyar Államkincstárnál kérhetik a szülők arra, hogy kifizessék a térítési díjat 3 év alatti gyermekük nem önkormányzati fenntartású bölcsődében elhelyezésére.

A múlt héten több mint 211 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 30 ezer embernél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a legtöbb beteg Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Békés vármegyében volt.

Rendben elindult az új ügyeleti rendszer Hajdú-Bihar vármegyében - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál a közleményében azt írta: délután négy és este 10 óra között tizenegy telephelyen háziorvosi ügyeleti ellátást, este 10 és reggel 8 óra között pedig sürgősségi ügyeletet nyújtottak, és a 1830-as központi ügyeleti telefonszám is jól működött.

Újabb, több mint félmilliárd euró támogatást nyújt Ukrajnának az Európai Unió – erről állapodott meg az Unió Tanácsa. A döntés értelmében az Európai Békekeretből további 500 millió eurót kap a háborúban álló ország. Emellett 45 millió eurót biztosítanak ukrán katonák kiképzésére.

Ukrajnában tárgyal az Európai Bizottság elnöke és 15 biztosa. Ursula von der Leyen Kijevben azt mondta: az Európai Unió központi intézményeinek és magasrangú vezetőinek kijevi látogatása azt jelzi, hogy Ukrajna komoly előrehaladást ért el az uniós tagság felé, és üzenet a befektetőknek, hogy Ukrajna tovább fog haladni ezen az úton.

Teljes embargót vezetne be az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagokra az Európai Parlament, a tizedik szankciós csomag részeként. Az EP plenáris ülésén 489 szavazattal, 36 ellenében és 49 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a Lukoil orosz olajvállalathoz és a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszernhez hasonló vállalatok szankcionálását kérték a képviselők.