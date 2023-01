Nagy egyetemekkel szerződött Navracsics Tibor

Az aláírási ünnepségen a miniszter elmondta: olyan partnereket kerestek, akik az adott régióban nemcsak elméleti tudásukkal, hanem gyakorlati tapasztalataikkal is gazdagítani tudják a kormány területfejlesztési elképzeléseit.

A miniszter kiemelte az egyetemeket mint tudásközpontokat, amelyek szerinte nemcsak Magyarország, de Európa jövőjének meghatározói is. "Még akkor is, ha időnként megpróbálják kizárni őket a nemzetközi vérkeringésből, a magyar felsőoktatási intézmények megbecsült és magas presztízsű partnerei a nemzetközi együttműködéseknek" - húzta alá.

A megállapodások nem csupán szakmai együttműködésekről, hanem az emberi kapcsolatok megerősítéséről is szólnak - hangsúlyozta a miniszter, megjegyezve: a most megkötött együttműködéseket hosszú távon képzelik el. Fontosnak nevezte a kétirányú kommunikációt, amely során a szakpolitikai elképzeléseket megvitatják a partnerekkel és kikérik a szervezetek javaslatait, ötleteit is annak érdekében, hogy együtt formálhassák az ország jövőjét.

A miniszter rögzítette: ha új területfejlesztést képzelünk el Magyarországon, akkor "az egyik alapvető célnak kell lennie, hogy Budapesten kívülre nyúljunk." Hangsúlyosnak nevezte azon civil szervezetek, szövetségek és egyesületek szerepét is, amelyek egy-egy földrajzi vagy szakmai értelemben vett terület hozzáértői.

A miniszter hétfőn

a Budapesti Gazdasági Egyetem,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

az Életfa Közösség és Településépítő Egyesület,

az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem,

az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem,

a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége,

a Károli Gáspár Református Egyetem,

a Kós Károly Egyesülés,

a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont,

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,

a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint

a Vállalkozók Országos Szövetsége

képviselőivel írt alá stratégiai partnerségi megállapodást.

A mostani aláírásokkal egy tavaly megkezdett folyamat újabb állomásához érkeztek, Navracsics Tibor ugyanis korábban 13 felsőoktatási intézmény, 17 tudományos, egyházi, karitatív, érdekképviseleti és civil szervezet, valamint kilenc iparkamara vezetőjével kötött már hasonló megállapodást annak érdekében, hogy a területi szakpolitika erősebbé, rugalmasabbá és versenyképessebbé váljon.

