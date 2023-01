Félelmetes trükkökkel veszik rá az embereket az előfizetésre – figyelmeztet a hatóság

Az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózata (Consumer Protection Cooperation Network; CPC) fellépést folytatott egyes online kereskedelmi módszerekkel szemben, melyek – manipulatív eszközökkel – nem kívánt előfizetésekre veszik rá a fogyasztókat – mondta el érdeklődésünkre a GVH kommunikációs vezetője.

Példaként egy ingyenes próbaverziót vagy kedvező bevezető ajánlatot ígérve kérik el a bankkártya-adataikat – valójában azonban észrevétlenül előfizetést köttetnek velük, amelyért visszatérő díjat számítanak fel. A levonások ismétlődéséről a cégek nem tájékoztatnak, vagy elrejtik az apró betűs részekben. Hasonló módszerekkel

az uniós fogyasztók körülbelül 10 százalékát vették már rá nem kívánt előfizetésekre

– ismertette Horváth Bálint.

Az európai hatóságok vizsgálata alapján a trükköző cégek kihasználták azt is, hogy a bankkártya-társaságok szabályai nem biztosították megfelelően a rendszeres fizetésekre vonatkozó tranzakciók engedélyezését. A hatóságok ezért felkérték a három nagy szolgáltatót – a Mastercardot, a Visát és az American Expresst –, hogy működjön közre a csalárd gyakorlatok elleni fellépésben. Mindhárom bankkártyacég vállalta a szükséges szabályváltoztatásokat annak érdekében, hogy a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapjanak az ismétlődő kifizetésekről.

Az American Express többek között előírta a kereskedők számára az ajánlat összes lényeges feltételének (így a kifizetések ismétlődésének) egyértelmű feltüntetését, valamint emlékeztetőt az első előfizetői levonásról. A Mastercard és a Visa még tovább ment, ugyanis azt is részletesen előírta, hogy a kereskedőknek hol kell megjeleníteniük a kifizetések ismétlődésével kapcsolatos információkat.

A kommunikációs vezető arra is kitért, hogy korábban a Gazdasági Versenyhivatal is foglalkozott már a problémával: 2020-ban több mint másfél milliárd forintos bírságot szabott ki egy luxemburgi cégre, amiért az általa üzemeltetett online társkeresők rejtett és megtévesztő információkat nyújtottak az előfizetés időtartamáról, automatikus meghosszabbodásáról és áráról, emiatt a fogyasztók nem tudhatták, hogy milyen időtartamú és összegű fizetési kötelezettségük keletkezett. A trükkös előfizetésektől megszabadulni is nehezen lehetett, ugyanis a társkereső oldalak nem ismertették megfelelően az ehhez szükséges információkat (például a lemondás lehetőségét és formáját).

Horváth Bálint végül kiemelte, ha valamilyen online szolgáltatást veszünk igénybe, nagyon fontos, hogy

mindig alaposan olvassuk el a szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, és kezeljük óvatosan azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél bankkártya- vagy személyes adatainkat kell megadni.

Gyakran előfordul ugyanis, hogy az első időszakban valóban ingyenes egy szolgáltatást, csak – mivel megadtuk az adatainkat – egy idő után elkezdenek bizonyos díjat levonni. Miután pedig sokszor külföldi, akár tengerentúli bejegyzett szolgáltatókról van szó, nagyon nehézkes lehet az előfizetéstől megszabadulni vagy lemondani.

