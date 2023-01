Szilveszteri mérleg: 35 gyerek a detoxikálóban – a nap hírei

Változatlan feltételekkel, 2024 december végéig meghosszabbította a babaváró hitel valamint a falusi CSOK határidejét a kormány. Emellett szja mentességet kaphatnak a 30 év alatti anyák. A 30 év alatti tanuló és friss diplomás nők teljes diákhitel-elengedést is kaphatnak, ha gyereket szülnek vagy örökbe fogadnak tanulmányaik alatt vagy annak befejezését követő két éven belül. Az új építésű lakásoknál igénybe vehető áfavisszaigénylés határidejét szintén 2024. december 31-ig hosszabbította meg a kormány. A 2022-ben kiadott nagycsaládos autóvásárlási határozattal érintett autók megvásárlására 2023. december 31-ig van lehetőség.

Több ponton változott a Versenytörvény január elsejével. A Gazdasági Versenyhivatal új eszközzel segítheti a vállalkozások önkéntes jogkövetését, az összefonódás-ellenőrzés rendszere pedig a cégek adminisztratív terheinek csökkentése és a hatékonyabb ellenőrzés irányába módosul. A GVH január 1-jétől új lehetőséget adnak a versenyhatóság elnökének ahhoz, hogy feltételezett jogsértés esetén egyes esetekben megelőző jelleggel, felszólító levélben ismertesse a hatóság aggályait az érintett vállalkozásokkal. Emellett a versenyhatóság új jogköröket kapott a május 2-tól alkalmazandó digitális piacokról szóló uniós jogszabály érvényesítése kapcsán.

Meghosszabbodik a decemberi helyközi- és helyi bérletek érvényességi ideje. A decemberi, illetve második félhavi helyközi bérletek január 9-ig érvényesek a MÁV-Volán-csoport helyközi vonat és busz járatain - közölte a Mávinform a honlapján. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, hogy a hosszabbítás célja, az év eleji bérletvásárlás megkönnyítése.

Eltérő mértékben drágulnak az autópálya-matricák 2023-ban. A január 1-jétől országos éves autópálya-matricáért személygépkocsik esetében 49 190 forintot kell fizetni. Az éves megyei matricák ára pedig 5720 forint lesz, a tavalyi 5450 forint után. Jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára is. Autók esetében a havi matrica ára 8900 forint lesz jövőre az eddigi 5210 forint után, a 10 napig érvényes matrica pedig 5500 forintra drágul az idei 3820 forintról.

2023-nak könnyebbnek kell lenne, mint amilyen 2022 volt – jelentette ki a köztársasági elnök újévi köszöntőjében. Novák Katalin szerint ha könnyebb nem is, de legalább nehezebb nem lesz az idei év. Hozzátette: ha mégis nehezebb lesz, legalább kapjunk hozzá erőt és segítséget. Az államfő kiemelte: most nem a csüggedés, hanem az összekapaszkodás ideje jött el, ezért most azért kell tenni, hogy a legmagányosabbak is érezzék: nincsenek egyedül.

Az év utolsó napján 197 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek közül 137 eset igényelt tűzoltói beavatkozást – ismertette a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 48 alkalommal tűz miatt, 89 esetben pedig műszaki mentést igénylő balesethez hívták a tűzoltókat. Tűzijátékok miatt 37 tűz keletkezett az éjjel. A legtöbbször kigyulladt tuják, kukák és égő tűzijátékmaradványokhoz riasztottak, de volt ahol épület gyulladt ki a pirotechnikai termékek miatt.

Országszerte 3608 esetet láttak el a mentők szilveszter éjjel, ebből 704-et a fővárosban - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál közleményében azt írta, a közlekedési balesetek, verekedések, tűzesetek, belgyógyászati rosszullétek mellett 188 embert szállítottak kórházba túlzott alkoholfogyasztás miatt, közülük 35-en kiskorúak voltak.

Zalaegerszegen éjfél után 35 másodperccel született kisfiú lett az első újszülött 2023-ban az országban. A Závennek elnevezett fiú 48 centiméterrel, 2840 grammal, császármetszéssel jött a világra. Budapesten is egy kisfiú, Zente lett az év első fővárosi újszülöttje. A Péterfy Sándor Utcai Kórház-rendelőintézet tájékoztatása szerint Zente nulla óra 8 perckor született 3440 grammal és 55 centivel, természetes úton.

Horvátország mától tagja a schengeni övezetnek, így a horvát-magyar határátkelőket is megállás és ellenőrzés nélkül vehetik igénybe az utazók. A horvát kül- és Európa-ügyi miniszter a Letenye-Muracsány határátkelőn tartott ünnepségen történelmi lépésnek nevezte mindkét ország számára a schengeni övezethez csatlakozást. Kiemelte: nemcsak a schengeni szabályok léptek életbe a belső határokon, de az eurózóna tagja is lett Horvátország.

Országszerte sokat javult a levegő minősége, a szálló por miatt azonban továbbra is veszélyes a Sajó völgyének három településén. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint szombaton már csak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Putnok, Kazincbarcika és Sajószentpéter levegője volt veszélyes. Pénteken még nyolc településen volt egészségtelen a levegőminőség. Tizenkettőről hétre csökkent a kifogásolt minőségű levegőjű települések száma.