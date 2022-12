Odaszúrt Varga Judit az uniós politikusoknak

A Magyar Nemzet adott hosszú interjúban (amelyet az Infostartnak is elküldtek) Varga Judit arról is beszélt "az Európai Parlamentnek mindenképpen változnia kell". Nem véletlenül javasolta a Fidesz azt, hogy az uniós képviselőket a nemzeti parlamenteknek kell delegálni, ezzel biztosítva a valódi politikai legitimitást, továbbá, hogy a tagállami kormányok és a nemzeti parlamentek is kezdeményezhessenek uniós jogalkotási eljárást.

Ami a magyarokat illeti, szerinte "a magyar szabályokat be kellene vezetni minden uniós tagországban, és

akkor számos európai vezető nagy kihívás előtt állna.

Hiszen akkor mindenhol a végrehajtó hatalomtól szervezetileg is független ügyészségeknek és bíróságoknak kellene működniük.

Nem lehetne betiltani többek között a népszavazás intézményét és olyan átláthatósági szabályokat kéne megalkotni, amit nem biztos, hogy a sok tagállamban működő törékeny kormánykoalíció el tudna fogadtatni. Szerinte ilyen szabályokat egyetlen ország sem fog bevezetni, és "így még egy okunk van büszkének lenni a magyar jogállamra" - érvelt a magyar igazságügyi miniszter a Magyar Nemzetben.

Nyitókép: Varga Judit/Facebook