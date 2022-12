Már a kisebb kutaknak is szállít a Mol – a nap hírei

Megszületett az uniós gázársapka-megállapodás. A cseh soros elnökség Twitteren jelentette be a megegyezés hírét. Eszerint ha három egymást követő kereskedési napon 180 euró fölé menne a TTF legközelebbi határidős kontraktusának ára, akkor lehetne aktiválni az ársapkát. Emellett az úgynevezett OTC-ügyletekre nem vonatkozik a korlát.

Gázársapka helyett új energiaforrások keresésével, az infrastruktúra fejlesztésével kellene foglalkoznia az Európai Uniónak a magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint. Szijjártó Péter az uniós energiaügyi miniszterek tanácskozásának szünetében megerősítette, hogy Magyarország nem támogatja a gázársapka bevezetését, már csak azért sem, mert az az árak emelkedéséhez vezetne.

Új cégek veszik át a felszámolás alatt lévő Tungsram Operations Kft. telephelyeinek és dolgozóinak egy részét. Csaknem ötszáz, eddig a Tungsramnál alkalmazott munkavállaló továbbfoglalkoztatása várható a jövő év elejétől - értesült az MTI. A munkaadó pénteken levélben tájékoztatta a munkavállalókat, hogy Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Budapesten és Hajdúböszörményben is új cégek veszik át és foglalkoztatják tovább a dolgozókat a jelenlegi tevékenységi körökben.

Már a kisebb benzinkutaknak is szállít üzemanyagot a Mol – közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor az ATV-nek elmondta: már országszerte stabilizálódik az ellátás. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint árcsökkenés is várható, de azt még nehéz megmondani, hogy ez mikor következik be. Úgy véli, hogy ez nem lesz jelentős mértékű.

Csökken a benzin és emelkedik a gázolaj ára szerdától – írja a holtankoljak.net. A szakportál szerint a 95-ös nagykereskedelmi ára 4 forinttal alacsonyabb, 634 forint lesz. A gázolaj 7 forinttal drágul, átlagára 718 forint lesz literenként.

Támogatja az autómentes Lánchíd koncepcióját az LMP. Az ellenzéki zöldpárt továbbra is kiáll amellett, hogy a héten bevezetett forgalmi rend legyen végleges. A párt szerint a Lánchíd kiesése nem okoz nagy problémát a fővárosi közlekedésnek, mert a lezárása előtt is az összes budapesti híd fogalmának mindössze 4 százalékát bonyolította. --- A Magyar Autóklub ezzel szemben úgy véli, hogy a Lánchídtól északra hídkapcsolati hiány van, amit az átkelő kiiktatása csak tovább mélyítene. Alternatív útvonalak nélkül a kerülő utakon jelentősen nő a forgalom, ami nem szolgálja a klímavédelmi célok megvalósítását.

Akár egy-másfél órával is hosszabb lehet a menetidő, a megnövekedett ünnepi tranzitforgalom miatt az M1-M0-M5/M3 autópályákon. A külföldi vendégmunkások hazaindulása miatt már a hétvégén többször alakult ki összefüggő kocsisor az M1-es autópályán Budapest felé, előfordult, hogy Hegyeshalomtól Komáromig több mint 90 kilométer hosszú volt az egybefüggő sor, a pihenőhelyeknél, benzinkutaknál is több kilométeres torlódások alakultak ki, és balesetek is történtek. A forgalom várhatóan ilyen lesz egészen péntekig, akár egy-másfél órával is hosszabb lehet a menetidő ezeken az autópályákon.

Van elég hal, és mindenki megtalálja a karácsonyi asztalra valót az üzletekben - mondta az agrárminiszter. Nagy István a Központi Vásárcsarnokban arról beszélt, hogy az utóbbi években lassan, de folyamatosan nő a hazai halfogyasztás, de ebben továbbra is a karácsonyi időszak meghatározó. Becslések szerint a haltermelők ekkor értékesítik a tejes éves étkezési mennyiség 40 százalékát, egyes nagy haltermelők esetében pedig akár az éves forgalom 60-70 százalékát is kiteszi a karácsonyi haleladás.

Oroszország ismét iráni drónokkal támadta Ukrajna több megyéjét és a fővárost, tíz megyében és Kijevben szólaltak meg a légvédelmi szirénák. Kijev megye egy hét alatt immár harmadszor volt orosz támadás célpontja. A támadásban három ember megsebesült és kilenc ház megrongálódott - közölte Kijev megye állami közigazgatási vezetője. A támadásoknak nem volt halálos áldozata, de több "létfontosságú infrastruktúrát" találat ért, a térségben megszakadt az áramszolgáltatás. A fővárost 23 iráni rakétával támadták, közülük 18-at lelőtt az ukrán légvédelem.

Az ukrajnai háború súlyos következményeire figyelmeztetett Európában Ferenc pápa, és bűnnek nevezte a közintézményekben leleplezett korrupciót. A katolikus egyházfő az egyik olasz kereskedelmi tévécsatornán sugárzott interjúban arról beszélt, hogy a háborúban az egyik agresszió követi a másikat, miközben az emberek szenvednek, éheznek és fáznak. A háttérben a fegyverek gyártása és kereskedelme áll, amely a fejlődés helyett a pusztítás útját járja. A háborúk tipikus következményének nevezte az inflációt, valamint a magas villany- és gázárat. A pápa mindemellett aggasztónak nevezte az emberek között terjedő közönyt.

Több településen romlott a levegő minősége. A Nemzeti Népegészségügyi Központ levegő-higiénés értékelése alapján veszélyes a levegőminőség Ajkán, Putnokon és Várpalotán, továbbá egészségtelen minősítést kapott Budapest, Győr, Kazincbarcika, Miskolc, Sajószentpéter, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya, Tököl és Vác. A meteorológiai előrejelzés alapján a következő napokban jelentős változás nem várható, csak azokon a helyeken lehet minimális javulás, ahol a szél megélénkül.